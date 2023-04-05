https://uz.sputniknews.ru/20230405/mirziyoev-utverdil-organizatsiyu-soveta-glav-tsik-sng--33543837.html

Мирзиёев утвердил организацию совета глав ЦИК СНГ

Мирзиёев утвердил организацию совета глав ЦИК СНГ

В СНГ появится консультативный совет глав ЦИК.

2023-04-05T15:11+0500

2023-04-05T15:11+0500

2023-04-05T16:09+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

цик узбекистана

снг

политика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, утверждающее организацию консультативного совета глав ЦИК в СНГ. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, страны Содружества подписали соглашение на прошедшем заседании глав стран СНГ в октябре 2022 года. Согласно документу, ЦИК Узбекистана отвечает за исполнение данного договора. Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил МИД Узбекистана уведомить участников соглашения, что республика выполнила все необходимые процедуры для вступления документа в силу.Читайте также:

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