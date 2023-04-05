https://uz.sputniknews.ru/20230405/mirziyoev-utverdil-organizatsiyu-soveta-glav-tsik-sng--33543837.html
Мирзиёев утвердил организацию совета глав ЦИК СНГ
Мирзиёев утвердил организацию совета глав ЦИК СНГ
В СНГ появится консультативный совет глав ЦИК.
2023-04-05T15:11+0500
2023-04-05T15:11+0500
2023-04-05T16:09+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
цик узбекистана
снг
политика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, утверждающее организацию консультативного совета глав ЦИК в СНГ. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, страны Содружества подписали соглашение на прошедшем заседании глав стран СНГ в октябре 2022 года. Согласно документу, ЦИК Узбекистана отвечает за исполнение данного договора. Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил МИД Узбекистана уведомить участников соглашения, что республика выполнила все необходимые процедуры для вступления документа в силу.Читайте также:
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мирзиёев утвердил организацию совета глав цик снг в снг появится консультативный совет глав цик узбекистан страны снг сотрудничество государственных органов межгосударственное сотрудничество президент узбекистана узбекистан закон политика
Мирзиёев утвердил организацию совета глав ЦИК СНГ
15:11 05.04.2023 (обновлено: 16:09 05.04.2023)
В СНГ появится консультативный совет глав ЦИК. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, утверждающее организацию консультативного совета глав ЦИК в СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Утвердить соглашение об организации консультативного совета руководителей избирательных органов государств — участников Содружества Независимых Государств", — написано в тексте документа.
Напомним, страны Содружества подписали соглашение на прошедшем заседании глав стран СНГ в октябре 2022 года. Согласно документу, ЦИК Узбекистана отвечает за исполнение данного договора.
Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил МИД Узбекистана уведомить участников соглашения, что республика выполнила все необходимые процедуры для вступления документа в силу.