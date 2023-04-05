https://uz.sputniknews.ru/20230405/muzhskaya-sbornaya-uzbekistana-po-dzyudo-gotovitsya-chempionatu-mira-33541341.html
Мужская сборная Узбекистана по дзюдо готовится к чемпионату мира
Мужская сборная Узбекистана по дзюдо готовится к чемпионату мира
Для этого дзюдоисты отправились в Японию, где пройдут международные тренировочные сборы
2023-04-05T14:15+0500
2023-04-05T14:15+0500
2023-04-05T14:18+0500
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сборная
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по дзюдо под руководством тренера Илиаса Илиадиса отправилась в Японию для участия в международных тренировочных сборах, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Сборы продлятся до 19 апреля. На тренировках единоборцы будут работать над техническими и тактическими приемами.В составе сборной Узбекистана: Дилшодбек Баратов, Камолиддин Бахтиёров, Сардор Нуриллаев, Мухриддин Тиловов, Обидхон Нумонов, Муроджон Юлдошев, Мусо Собиров, Давлат Бобонов, Джахонгир Маматшарипов, Музаффарбек Турабоев, Алишер Юсупов, Шохрух Бахтиёров.Это основной этап подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Катаре с 7 по 14 мая.Женская сборная Узбекистана также будет на сборах. Узбекистанки отправятся в Страну восходящего солнца 7 апреля.Читайте также:
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узбекистан япония дзюдо сборная тренер илиас илиадис тренировочные сборы национальный олимпийский комитет узбекистана
узбекистан япония дзюдо сборная тренер илиас илиадис тренировочные сборы национальный олимпийский комитет узбекистана
Мужская сборная Узбекистана по дзюдо готовится к чемпионату мира
14:15 05.04.2023 (обновлено: 14:18 05.04.2023)
Для этого дзюдоисты отправились в Японию, где пройдут международные тренировочные сборы.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по дзюдо под руководством тренера Илиаса Илиадиса отправилась в Японию для участия в международных тренировочных сборах, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Сборы продлятся до 19 апреля. На тренировках единоборцы будут работать над техническими и тактическими приемами.
В составе сборной Узбекистана: Дилшодбек Баратов, Камолиддин Бахтиёров, Сардор Нуриллаев, Мухриддин Тиловов, Обидхон Нумонов, Муроджон Юлдошев, Мусо Собиров, Давлат Бобонов, Джахонгир Маматшарипов, Музаффарбек Турабоев, Алишер Юсупов, Шохрух Бахтиёров.
Это основной этап подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Катаре с 7 по 14 мая.
Женская сборная Узбекистана также будет на сборах. Узбекистанки отправятся в Страну восходящего солнца 7 апреля.