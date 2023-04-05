https://uz.sputniknews.ru/20230405/muzhskaya-sbornaya-uzbekistana-po-dzyudo-gotovitsya-chempionatu-mira-33541341.html

Мужская сборная Узбекистана по дзюдо готовится к чемпионату мира

Мужская сборная Узбекистана по дзюдо готовится к чемпионату мира

Для этого дзюдоисты отправились в Японию, где пройдут международные тренировочные сборы

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана по дзюдо под руководством тренера Илиаса Илиадиса отправилась в Японию для участия в международных тренировочных сборах, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Сборы продлятся до 19 апреля. На тренировках единоборцы будут работать над техническими и тактическими приемами.В составе сборной Узбекистана: Дилшодбек Баратов, Камолиддин Бахтиёров, Сардор Нуриллаев, Мухриддин Тиловов, Обидхон Нумонов, Муроджон Юлдошев, Мусо Собиров, Давлат Бобонов, Джахонгир Маматшарипов, Музаффарбек Турабоев, Алишер Юсупов, Шохрух Бахтиёров.Это основной этап подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Катаре с 7 по 14 мая.Женская сборная Узбекистана также будет на сборах. Узбекистанки отправятся в Страну восходящего солнца 7 апреля.Читайте также:

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