https://uz.sputniknews.ru/20230405/po-iniciative-shavkata-mirzieeva-realizuyut-programmu-moy-pervyy-dom-33599366.html
Мирзиёев анонсировал программу “Мой первый дом”
Мирзиёев анонсировал программу “Мой первый дом”
Для реализации программы при министерстве строительства создадут специальную жилищную компанию и выделят 36 гектаров земли в Ташобласти
2023-04-05T19:09+0500
2023-04-05T19:09+0500
2023-04-05T19:09+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
инициатива
ташкентская область
строительство
жилой дом
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Ташкентской области запустят программу “Мой первый дом”. Эту инициативу озвучил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, сообщает пресс-служба президента.На совещании обсудили вопросы строительства жилья на массивах "Янги Узбекистон" и приоритетные задачи ипотечной программы на 2023 год.Для реализации программы “Мой первый дом” при Министерстве строительства создадут специальную жилищную компанию. В Зангиатинском районе Ташкентской области выделят 36 гектаров земли и разработают проект комплексного развития территории.Здесь построят 58 энергоэффективных, комфортных и соответствующих стандартам многоквартирных жилых домов для 2,5 тыс. семей.Ежемесячные платежи за двух- и трехкомнатные квартиры в этих домах будут ниже текущей субсидируемой ипотечной ставки.Президент поручил министерству строительства и хокимияту Ташкентской области в недельный срок доработать генеральный план городка "Мой первый дом", а затем вынести проект на экспертное и общественное обсуждение.Читайте также: Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент"
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узбекистан шавкат мирзиеёв видеоселекторное совещание инициатива ташкентская область строительство жилые дома
узбекистан шавкат мирзиеёв видеоселекторное совещание инициатива ташкентская область строительство жилые дома
Мирзиёев анонсировал программу “Мой первый дом”
Для ее реализации при Министерстве строительства создадут специальную жилищную компанию и выделят 36 гектаров земли в Ташобласти.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
В Ташкентской области запустят программу “Мой первый дом”. Эту инициативу озвучил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, сообщает
пресс-служба президента.
На совещании обсудили вопросы строительства жилья на массивах "Янги Узбекистон" и приоритетные задачи ипотечной программы на 2023 год.
Для реализации программы “Мой первый дом” при Министерстве строительства создадут специальную жилищную компанию. В Зангиатинском районе Ташкентской области выделят 36 гектаров земли и разработают проект комплексного развития территории.
Здесь построят 58 энергоэффективных, комфортных и соответствующих стандартам многоквартирных жилых домов для 2,5 тыс. семей.
Ежемесячные платежи за двух- и трехкомнатные квартиры в этих домах будут ниже текущей субсидируемой ипотечной ставки.
Президент поручил министерству строительства и хокимияту Ташкентской области в недельный срок доработать генеральный план городка "Мой первый дом", а затем вынести проект на экспертное и общественное обсуждение.