https://uz.sputniknews.ru/20230405/po-iniciative-shavkata-mirzieeva-realizuyut-programmu-moy-pervyy-dom-33599366.html

Мирзиёев анонсировал программу “Мой первый дом”

Мирзиёев анонсировал программу “Мой первый дом”

Для реализации программы при министерстве строительства создадут специальную жилищную компанию и выделят 36 гектаров земли в Ташобласти

2023-04-05T19:09+0500

2023-04-05T19:09+0500

2023-04-05T19:09+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

инициатива

ташкентская область

строительство

жилой дом

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Ташкентской области запустят программу “Мой первый дом”. Эту инициативу озвучил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, сообщает пресс-служба президента.На совещании обсудили вопросы строительства жилья на массивах "Янги Узбекистон" и приоритетные задачи ипотечной программы на 2023 год.Для реализации программы “Мой первый дом” при Министерстве строительства создадут специальную жилищную компанию. В Зангиатинском районе Ташкентской области выделят 36 гектаров земли и разработают проект комплексного развития территории.Здесь построят 58 энергоэффективных, комфортных и соответствующих стандартам многоквартирных жилых домов для 2,5 тыс. семей.Ежемесячные платежи за двух- и трехкомнатные квартиры в этих домах будут ниже текущей субсидируемой ипотечной ставки.Президент поручил министерству строительства и хокимияту Ташкентской области в недельный срок доработать генеральный план городка "Мой первый дом", а затем вынести проект на экспертное и общественное обсуждение.Читайте также: Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент"

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узбекистан шавкат мирзиеёв видеоселекторное совещание инициатива ташкентская область строительство жилые дома