https://uz.sputniknews.ru/20230405/shavkat-mirzieev-oznakomilsya-koncepciey-proekta-novyy-tashkent-33522700.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент"

Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент"

Старт проекту "Новый Ташкент" президент дал 18 марта, а вчера главе государства рассказали о реализации его первого этапа

2023-04-05T08:23+0500

2023-04-05T08:23+0500

2023-04-05T10:04+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

общество

презентация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/04/33518846_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e615640ccb1e3894af6a06d83afad174.jpg

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент", сообщает пресс-служба главы государства.Так, на первом этапе планируют строительство многоквартирных домов на 60 тысяч жителей, административных зданий госведомств, парков, социальных и экономических объектов. Для проектирования и координации всех работ создали дирекцию. Изучили опыт урбанизации и строительства в зарубежных мегаполисах, рассказали на презентации.Подчеркнули, что концепцию строительства Нового Ташкента разработали на основе 5 функций: административная, экономическая, образовательная, медицинская и культурная. В городе расположат профильные ведомства и входящие в их систему учреждения.В ходе презентации также представили информацию о "дорожной карте" проектно-строительных работ. Подчеркнули необходимость подготовки инфраструктуры. Планируют использовать современные подходы к урбанизации, "умные" технологии. Например, предусматривают строительство станции тригенерации, которая помимо производства электроэнергии будет отапливать здания зимой и охлаждать летом. Все электрические, коммуникационные сети, газовые и водопроводные трубы намечают проложить под землей.Кроме того, в городе сбалансируют инфраструктуру, жизненное пространство и экологию. Здесь же стартует проект "Зеленый пояс Ташкента". Создадут комфортные условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов. Для этого построят подземные стоянки для автомобилей, 14 современных тоннелей, 7 мостов через реки Чирчик и Карасу.Президент подчеркнул необходимость утверждения в будущем городе принципа "человеческого достоинства", учета потребностей людей всех возрастов, создания необходимых удобств. Рассмотрели также предложения по размещению объектов торговли и сервиса под эстакадами надземного метро Ташкента. В частности, на участке линии, пролегающей через территорию Яшнабадского района, есть свободное пространство протяженностью 4 километра. Здесь можно создать зеленые зоны, парковки, площадки для воркаута, пункты торговли и обслуживания. По использованию пространства под надземными линиями метро интересен опыт Берлина, отметили на презентации.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан новый ташкент шавкат мирзиёев презентация проект первый этап строительство многоквартирные дома