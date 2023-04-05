https://uz.sputniknews.ru/20230405/shavkat-mirzieev-oznakomilsya-koncepciey-proekta-novyy-tashkent-33522700.html
Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент"
Старт проекту "Новый Ташкент" президент дал 18 марта, а вчера главе государства рассказали о реализации его первого этапа
2023-04-05T08:23+0500
2023-04-05T08:23+0500
2023-04-05T10:04+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
общество
презентация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/04/33518846_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e615640ccb1e3894af6a06d83afad174.jpg
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент", сообщает пресс-служба главы государства.Так, на первом этапе планируют строительство многоквартирных домов на 60 тысяч жителей, административных зданий госведомств, парков, социальных и экономических объектов. Для проектирования и координации всех работ создали дирекцию. Изучили опыт урбанизации и строительства в зарубежных мегаполисах, рассказали на презентации.Подчеркнули, что концепцию строительства Нового Ташкента разработали на основе 5 функций: административная, экономическая, образовательная, медицинская и культурная. В городе расположат профильные ведомства и входящие в их систему учреждения.В ходе презентации также представили информацию о "дорожной карте" проектно-строительных работ. Подчеркнули необходимость подготовки инфраструктуры. Планируют использовать современные подходы к урбанизации, "умные" технологии. Например, предусматривают строительство станции тригенерации, которая помимо производства электроэнергии будет отапливать здания зимой и охлаждать летом. Все электрические, коммуникационные сети, газовые и водопроводные трубы намечают проложить под землей.Кроме того, в городе сбалансируют инфраструктуру, жизненное пространство и экологию. Здесь же стартует проект "Зеленый пояс Ташкента". Создадут комфортные условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов. Для этого построят подземные стоянки для автомобилей, 14 современных тоннелей, 7 мостов через реки Чирчик и Карасу.Президент подчеркнул необходимость утверждения в будущем городе принципа "человеческого достоинства", учета потребностей людей всех возрастов, создания необходимых удобств. Рассмотрели также предложения по размещению объектов торговли и сервиса под эстакадами надземного метро Ташкента. В частности, на участке линии, пролегающей через территорию Яшнабадского района, есть свободное пространство протяженностью 4 километра. Здесь можно создать зеленые зоны, парковки, площадки для воркаута, пункты торговли и обслуживания. По использованию пространства под надземными линиями метро интересен опыт Берлина, отметили на презентации.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/04/33518846_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_8cdf764f8035c8a7a69c23671bf5d884.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан новый ташкент шавкат мирзиёев презентация проект первый этап строительство многоквартирные дома
узбекистан новый ташкент шавкат мирзиёев презентация проект первый этап строительство многоквартирные дома
Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент"
08:23 05.04.2023 (обновлено: 10:04 05.04.2023)
Старт проекту "Новый Ташкент" президент дал 18 марта, а вчера главе государства рассказали о реализации его первого этапа.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент", сообщает
пресс-служба главы государства.
Так, на первом этапе планируют строительство многоквартирных домов на 60 тысяч жителей, административных зданий госведомств, парков, социальных и экономических объектов. Для проектирования и координации всех работ создали дирекцию. Изучили опыт урбанизации и строительства в зарубежных мегаполисах, рассказали на презентации.
Подчеркнули, что концепцию строительства Нового Ташкента разработали на основе 5 функций: административная, экономическая, образовательная, медицинская и культурная. В городе расположат профильные ведомства и входящие в их систему учреждения.
В ходе презентации также представили информацию о "дорожной карте" проектно-строительных работ. Подчеркнули необходимость подготовки инфраструктуры. Планируют использовать современные подходы к урбанизации, "умные" технологии.
Например, предусматривают строительство станции тригенерации, которая помимо производства электроэнергии будет отапливать здания зимой и охлаждать летом. Все электрические, коммуникационные сети, газовые и водопроводные трубы намечают проложить под землей.
Кроме того, в городе сбалансируют инфраструктуру, жизненное пространство и экологию. Здесь же стартует проект "Зеленый пояс Ташкента". Создадут комфортные условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов. Для этого построят подземные стоянки для автомобилей, 14 современных тоннелей, 7 мостов через реки Чирчик и Карасу.
Президент подчеркнул необходимость утверждения в будущем городе принципа "человеческого достоинства", учета потребностей людей всех возрастов, создания необходимых удобств.
Рассмотрели также предложения по размещению объектов торговли и сервиса под эстакадами надземного метро Ташкента. В частности, на участке линии, пролегающей через территорию Яшнабадского района, есть свободное пространство протяженностью 4 километра. Здесь можно создать зеленые зоны, парковки, площадки для воркаута, пункты торговли и обслуживания. По использованию пространства под надземными линиями метро интересен опыт Берлина, отметили на презентации.