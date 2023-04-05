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https://uz.sputniknews.ru/20230405/tramp-zayavil-chto-ssha-katyatsya-v-ad-i-chto-bayden-mojet-razvyazat-tretyu-mirovuyu-voynu-33530251.html
Трамп заявил, что США катятся в ад и что Байден может развязать третью мировую войну
Трамп заявил, что США катятся в ад и что Байден может развязать третью мировую войну
Политик выступил во Флориде после предъявления ему судом обвинения
2023-04-05T11:18+0500
2023-04-05T11:32+0500
сша
дональд трамп
флорида
выступление
политика
в мире
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Джо Байдена, сообщает РИА Новости.Политик выступил в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как днем ранее, 4 апреля 2023 года, суд в Нью-Йорке предъявил ему обвинения в фальсификации деловых документов."Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", — добавил экс-президент США.По мнению Трампа страна катится в ад: "Они (результаты президентских выборов в 2020 году — ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад".Также он назвал самый позорный момент в истории страны.Напомним, что 4 апреля 2023 года 45-му президенту в истории США предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая актрису фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. В рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.В чем обвиняют Дональда Трампа читайте в нашем специальном материале.
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в мире политика сша дональд трамп флорида выступление
в мире политика сша дональд трамп флорида выступление

Трамп заявил, что США катятся в ад и что Байден может развязать третью мировую войну

11:18 05.04.2023 (обновлено: 11:32 05.04.2023)
© AP Photo / Rebecca BlackwellДональд Трамп выступает в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке, вторник, 4 апреля 2023 года.
Дональд Трамп выступает в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке, вторник, 4 апреля 2023 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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Политик выступил во Флориде после того, как днем ранее, 4 апреля 2023 года, суд в Нью-Йорке предъявил ему обвинения в фальсификации деловых документов.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Джо Байдена, сообщает РИА Новости.
Политик выступил в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как днем ранее, 4 апреля 2023 года, суд в Нью-Йорке предъявил ему обвинения в фальсификации деловых документов.

"Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа, а при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне", — сказал Трамп.

"Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", — добавил экс-президент США.
По мнению Трампа страна катится в ад: "Они (результаты президентских выборов в 2020 году — ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад".
Также он назвал самый позорный момент в истории страны.

"Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. <...> По моему мнению, это самое позорное время в истории нашей страны", — признался Трамп.

Напомним, что 4 апреля 2023 года 45-му президенту в истории США предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая актрису фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. В рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.
В чем обвиняют Дональда Трампа читайте в нашем специальном материале.
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