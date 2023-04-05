https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-chem-obvinyayut-donalda-trampa--podrobnosti--33521419.html
В чем обвиняют Дональда Трампа – подробности
В чем обвиняют Дональда Трампа – подробности
Какое наказание грозит американскому политику и за что – в нашем материале.
2023-04-05T00:04+0500
2023-04-05T00:04+0500
2023-04-05T00:11+0500
в мире
дональд трамп
сша
суд
обвинение
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Суд Нью-Йорка арестовал экс-президента США Дональда Трампа до предъявления официальных обвинений.В чем обвиняют политика:Прокуратура готова обвинить Трампа более чем в 30 эпизодах мошенничества в деловой сфере.Также американская порноактриса Сторми Дэниелс заявляла, что в 2006 году была в романтических отношениях с политиком. По ее словам, незадолго до президентских выборов в 2016 году Трамп заплатил ей $130 тыс. взамен на молчание о романе с ним. При этом сам экс-президент отрицал связь с порноактрисой.Будут ли его судить:Присяжные в США проголосовали за то, чтобы предъявить ему обвинения по делу Сторми Дэниелс. В случае признания политика виновным, ему грозит тюремное заключение или штраф.В данный момент Трамп ждет предъявления обвинений. В зале суда он не признал себя виновным. Политик может стать первым экс-главой Штатов, которого привлекут к уголовной ответственности.Читайте также:В США арестовали Дональда Трампа
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в сша арестовали дональда трампа предъявили обвинения обвиняют трампа почему в чем сша бывший президент сша дональд трамп республиканская партия демократическая партия республиканцы демократы трамп в чем виноват то грозит что будет посадят
в сша арестовали дональда трампа предъявили обвинения обвиняют трампа почему в чем сша бывший президент сша дональд трамп республиканская партия демократическая партия республиканцы демократы трамп в чем виноват то грозит что будет посадят
В чем обвиняют Дональда Трампа – подробности
00:04 05.04.2023 (обновлено: 00:11 05.04.2023)
Какое наказание грозит американскому политику и за что – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Суд Нью-Йорка арестовал экс-президента США Дональда Трампа до предъявления официальных обвинений.
Прокуратура готова обвинить Трампа более чем в 30 эпизодах мошенничества в деловой сфере.
Также американская порноактриса Сторми Дэниелс заявляла, что в 2006 году была в романтических отношениях с политиком. По ее словам, незадолго до президентских выборов в 2016 году Трамп заплатил ей $130 тыс. взамен на молчание о романе с ним. При этом сам экс-президент отрицал связь с порноактрисой.
Присяжные в США проголосовали за то, чтобы предъявить ему обвинения по делу Сторми Дэниелс. В случае признания политика виновным, ему грозит тюремное заключение или штраф.
В данный момент Трамп ждет предъявления обвинений. В зале суда он не признал себя виновным.
Политик может стать первым экс-главой Штатов, которого привлекут к уголовной ответственности.