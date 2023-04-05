https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-chem-obvinyayut-donalda-trampa--podrobnosti--33521419.html

В чем обвиняют Дональда Трампа – подробности

В чем обвиняют Дональда Трампа – подробности

Какое наказание грозит американскому политику и за что – в нашем материале.

2023-04-05T00:04+0500

2023-04-05T00:04+0500

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в мире

дональд трамп

сша

суд

обвинение

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Суд Нью-Йорка арестовал экс-президента США Дональда Трампа до предъявления официальных обвинений.В чем обвиняют политика:Прокуратура готова обвинить Трампа более чем в 30 эпизодах мошенничества в деловой сфере.Также американская порноактриса Сторми Дэниелс заявляла, что в 2006 году была в романтических отношениях с политиком. По ее словам, незадолго до президентских выборов в 2016 году Трамп заплатил ей $130 тыс. взамен на молчание о романе с ним. При этом сам экс-президент отрицал связь с порноактрисой.Будут ли его судить:Присяжные в США проголосовали за то, чтобы предъявить ему обвинения по делу Сторми Дэниелс. В случае признания политика виновным, ему грозит тюремное заключение или штраф.В данный момент Трамп ждет предъявления обвинений. В зале суда он не признал себя виновным. Политик может стать первым экс-главой Штатов, которого привлекут к уголовной ответственности.Читайте также:В США арестовали Дональда Трампа

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