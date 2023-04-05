https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-nukuse-otkroyut-gospital-materi-i-rebenka-33548100.html

В Нукусе откроют Госпиталь матери и ребенка

В Нукусе откроют Госпиталь матери и ребенка

Медучреждение оснастят современным оборудованием.

2023-04-05T17:10+0500

2023-04-05T17:10+0500

2023-04-05T17:21+0500

общество

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узбекистан

нукус

бахтиер саидов

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ребенок

беременность

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В сентябре в Нукусе откроют Госпиталь матери и ребенка, передает и.о. главы МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.Современное медицинское учреждение будет включать в себя перинатальный центр с предродовыми и родильными отделениями, специализированными палатами, отделениями интенсивной терапии, хирургическим и консультативно-диагностическим отделениями, а также амбулаторией.Больницу построили за счет грантов в размере $28 млн, предоставленных благотворительным фондом из ОАЭ. На сегодняшний день открытие госпиталя — это один из крупнейших проектов в здравоохранении.Читайте также:

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