https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-nukuse-otkroyut-gospital-materi-i-rebenka-33548100.html
В Нукусе откроют Госпиталь матери и ребенка
В Нукусе откроют Госпиталь матери и ребенка
Медучреждение оснастят современным оборудованием.
2023-04-05T17:10+0500
2023-04-05T17:10+0500
2023-04-05T17:21+0500
общество
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беременность
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В сентябре в Нукусе откроют Госпиталь матери и ребенка, передает и.о. главы МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.Современное медицинское учреждение будет включать в себя перинатальный центр с предродовыми и родильными отделениями, специализированными палатами, отделениями интенсивной терапии, хирургическим и консультативно-диагностическим отделениями, а также амбулаторией.Больницу построили за счет грантов в размере $28 млн, предоставленных благотворительным фондом из ОАЭ. На сегодняшний день открытие госпиталя — это один из крупнейших проектов в здравоохранении.Читайте также:
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в нукусе откроют госпиталь матери и ребенка где рожать в нукусе женская консультация в нукусе здравоохранение новая больница в нукусе детская больница перинатальный центр в нукусе новости новость здоровье узбекистан нукус бахтиер саидов
В Нукусе откроют Госпиталь матери и ребенка
17:10 05.04.2023 (обновлено: 17:21 05.04.2023)
Медучреждение оснастят современным оборудованием. Стоимость проекта составила $28 млн.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
В сентябре в Нукусе откроют Госпиталь матери и ребенка, передает и.о. главы МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
.
Современное медицинское учреждение будет включать в себя перинатальный центр с предродовыми и родильными отделениями, специализированными палатами, отделениями интенсивной терапии, хирургическим и консультативно-диагностическим отделениями, а также амбулаторией.
Больницу построили за счет грантов в размере $28 млн, предоставленных благотворительным фондом из ОАЭ. На сегодняшний день открытие госпиталя — это один из крупнейших проектов в здравоохранении.