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В США заявили о неизбежности ядерной войны
В США заявили о неизбежности ядерной войны
Причиной неминуемого ядерного конфликта между Россией и США назвали политику Вашингтона
2023-04-05T09:42+0500
2023-04-05T09:42+0500
2023-04-05T09:42+0500
сша
внешняя политика
россия
война
в мире
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью бывшего сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса.По его словам, США намерены "уничтожить препятствие в виде России" на пути к своей мировой гегемонии, но это приведет к ядерной войне. При этом, "вашингтонские пропагандисты" винят во всем Москву.Он считает, что Москва теперь не поверит никаким гарантиям со стороны Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские государственные учреждения, привели к "огромному провалу" во внешней политике США из которого "нет выхода”"Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет", — посоветовал американский экономист своим соотечественникам.Читайте также: Оружейная западня Запада: деградация НАТО, и горе побежденным ВСУ
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сша внешняя политика ядерная война россия
сша внешняя политика ядерная война россия
В США заявили о неизбежности ядерной войны
Экс-сотрудник Белого дома назвал причину, по которой ядерный конфликт между Россией и США неминуем.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, сообщает
РИА Новости со ссылкой на статью бывшего сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса.
По его словам, США намерены "уничтожить препятствие в виде России" на пути к своей мировой гегемонии, но это приведет к ядерной войне. При этом, "вашингтонские пропагандисты" винят во всем Москву.
"Несколько раз Владимир Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию. Удивительно, что заявления Путина не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома", — заявил Робертс.
Он считает, что Москва теперь не поверит никаким гарантиям со стороны Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские государственные учреждения, привели к "огромному провалу" во внешней политике США из которого "нет выхода”
"Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет", — посоветовал американский экономист своим соотечественникам.