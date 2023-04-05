https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-ssha-zayavili-neizbezhnosti-yadernoy-voyny-33523943.html

В США заявили о неизбежности ядерной войны

В США заявили о неизбежности ядерной войны

Причиной неминуемого ядерного конфликта между Россией и США назвали политику Вашингтона

2023-04-05T09:42+0500

2023-04-05T09:42+0500

2023-04-05T09:42+0500

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью бывшего сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса.По его словам, США намерены "уничтожить препятствие в виде России" на пути к своей мировой гегемонии, но это приведет к ядерной войне. При этом, "вашингтонские пропагандисты" винят во всем Москву.Он считает, что Москва теперь не поверит никаким гарантиям со стороны Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские государственные учреждения, привели к "огромному провалу" во внешней политике США из которого "нет выхода”"Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет", — посоветовал американский экономист своим соотечественникам.Читайте также: Оружейная западня Запада: деградация НАТО, и горе побежденным ВСУ

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