https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-uzbekistane-otkroyut-uzbeksko-kitayskiy-vuz-nii-33549359.html
В Сырдарьинской области появятся узбекско-китайские вуз и НИИ
В Сырдарьинской области появятся узбекско-китайские вуз и НИИ
Узбекистан и Китай планируют совместно готовить кадры и проводить научные исследования
2023-04-05T16:56+0500
2023-04-05T16:56+0500
2023-04-05T16:56+0500
узбекистан
китай
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научные исследования
сырдарьинская область
проект
общество
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Вопрос создания узбекско-китайских высших образовательных и научно-исследовательских учреждений обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов и группа ученых из Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук, сообщает пресс-служба министерства.В качестве локации выбрали Сырдарьинскую область. Планируют, что совместные вуз и НИИ будут готовить специалистов и вести исследования в сферах экологии, сельского хозяйства, водных проблем, а также ирригации.Также речь шла об инновационном проекте, который в 2023 — 2025 годах реализуют Международный инновационный центр Приаралья и Синьцзянский институт экологии и географии.В рамках проекта под солнечными панелями планируют выращивать галофиты (солеустойчивые растения) и использовать для этого электроэнергию, получаемую с помощью солнечных батарей.Таким образом, зеленые покровы, которые появятся в пустынной местности, будут предотвращать возникновение песчаных бурь.В свою очередь, китайская сторона пригласила министра участвовать в международном форуме, который состоится в августе 2023 года в Урумчи.Читайте также: Регионы Узбекистана и Китая расширят практическое сотрудничество
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узбекистан китай вуз научные исследования сырдарьинская область проект общество
узбекистан китай вуз научные исследования сырдарьинская область проект общество
В Сырдарьинской области появятся узбекско-китайские вуз и НИИ
Стороны предварительно договорились о совместной подготовке специалистов и проведении научных исследований.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Вопрос создания узбекско-китайских высших образовательных и научно-исследовательских учреждений обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов и группа ученых из Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук, сообщает
пресс-служба министерства.
В качестве локации выбрали Сырдарьинскую область. Планируют, что совместные вуз и НИИ будут готовить специалистов и вести исследования в сферах экологии, сельского хозяйства, водных проблем, а также ирригации.
Также речь шла об инновационном проекте, который в 2023 — 2025 годах реализуют Международный инновационный центр Приаралья и Синьцзянский институт экологии и географии.
В рамках проекта под солнечными панелями планируют выращивать галофиты (солеустойчивые растения) и использовать для этого электроэнергию, получаемую с помощью солнечных батарей.
Таким образом, зеленые покровы, которые появятся в пустынной местности, будут предотвращать возникновение песчаных бурь.
В свою очередь, китайская сторона пригласила министра участвовать в международном форуме, который состоится в августе 2023 года в Урумчи.