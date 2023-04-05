https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-uzbekistane-otkroyut-uzbeksko-kitayskiy-vuz-nii-33549359.html

В Сырдарьинской области появятся узбекско-китайские вуз и НИИ

В Сырдарьинской области появятся узбекско-китайские вуз и НИИ

Узбекистан и Китай планируют совместно готовить кадры и проводить научные исследования

2023-04-05T16:56+0500

2023-04-05T16:56+0500

2023-04-05T16:56+0500

узбекистан

китай

вуз

научные исследования

сырдарьинская область

проект

общество

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Вопрос создания узбекско-китайских высших образовательных и научно-исследовательских учреждений обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов и группа ученых из Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук, сообщает пресс-служба министерства.В качестве локации выбрали Сырдарьинскую область. Планируют, что совместные вуз и НИИ будут готовить специалистов и вести исследования в сферах экологии, сельского хозяйства, водных проблем, а также ирригации.Также речь шла об инновационном проекте, который в 2023 — 2025 годах реализуют Международный инновационный центр Приаралья и Синьцзянский институт экологии и географии.В рамках проекта под солнечными панелями планируют выращивать галофиты (солеустойчивые растения) и использовать для этого электроэнергию, получаемую с помощью солнечных батарей.Таким образом, зеленые покровы, которые появятся в пустынной местности, будут предотвращать возникновение песчаных бурь.В свою очередь, китайская сторона пригласила министра участвовать в международном форуме, который состоится в августе 2023 года в Урумчи.Читайте также: Регионы Узбекистана и Китая расширят практическое сотрудничество

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китай

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