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Зачем человеческому организму магний – Минздрав
Зачем человеческому организму магний – Минздрав
Специалист рассказала о пользе и дефицита магния.
2023-04-05T07:02+0500
2023-04-05T07:02+0500
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минздрав узбекистана
здоровье
врач
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Магний – это чрезвычайно важный микроэлемент для здоровья человека, рассказала Директор Республиканского центра репродуктивного здоровья населения Шахноза Зуфарова. Об этом сообщает Минздрав.Магний координирует работу ферментов, обеспечивающих энергетический, белковый, углеводный и жировой обмен в организме. Он снижает риск нарушений сердечного ритма и препятствует образованию тромбов, объяснила врач.Дефицит этого вещества может стать триггером серьезных заболеваний. Он проявляется такими симптомами, как стресс, депрессия, головокружение, головная боль, беспричинные приступы паники, хроническая усталость, нарушения сна, ухудшение памяти, проблемы с ЖКТ, учащенный пульс, скачки артериального давления и мышечные спазмы.Недостаток магния может возникнуть из-за плохого питания, курения или употребления алкоголя.По словам эксперта, суточная норма магния – примерно 300-350 мг. При этом для беременных действуют другие допустимые дозы.Магний содержится в орехах, рисе, рыбе, печени, сыре, гречке, кунжуте, тыкве, кукурузе, фруктах и овощах.При дефиците микроэлемента стоит обращаться к специалистам. Они смогут подобрать оптимальное лечение без вреда для здоровья.Читайте также:
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зачем человеческому организму магний минздрав министерство здравоохранения здоровье магний витамины директор республиканского центра репродуктивного здоровья населения шахноза зуфарова республиканский центр репродуктивного здоровья населения узбекистана советы врачей дефицит магния что делать причины новости новость причины усталости стресса раздражительности бессонницы
зачем человеческому организму магний минздрав министерство здравоохранения здоровье магний витамины директор республиканского центра репродуктивного здоровья населения шахноза зуфарова республиканский центр репродуктивного здоровья населения узбекистана советы врачей дефицит магния что делать причины новости новость причины усталости стресса раздражительности бессонницы

Зачем человеческому организму магний – Минздрав

07:02 05.04.2023
© Unsplash / Julia ZolotovaВитамин, иллюстративное фото
Витамин, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
© Unsplash / Julia Zolotova
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Специалист рассказала о пользе магния, причинах и последствий его дефицита. Подробности в нашем материале.
Магний – это чрезвычайно важный микроэлемент для здоровья человека, рассказала Директор Республиканского центра репродуктивного здоровья населения Шахноза Зуфарова. Об этом сообщает Минздрав.
Магний координирует работу ферментов, обеспечивающих энергетический, белковый, углеводный и жировой обмен в организме. Он снижает риск нарушений сердечного ритма и препятствует образованию тромбов, объяснила врач.
Дефицит этого вещества может стать триггером серьезных заболеваний. Он проявляется такими симптомами, как стресс, депрессия, головокружение, головная боль, беспричинные приступы паники, хроническая усталость, нарушения сна, ухудшение памяти, проблемы с ЖКТ, учащенный пульс, скачки артериального давления и мышечные спазмы.
Недостаток магния может возникнуть из-за плохого питания, курения или употребления алкоголя.
По словам эксперта, суточная норма магния – примерно 300-350 мг. При этом для беременных действуют другие допустимые дозы.
Магний содержится в орехах, рисе, рыбе, печени, сыре, гречке, кунжуте, тыкве, кукурузе, фруктах и овощах.
При дефиците микроэлемента стоит обращаться к специалистам. Они смогут подобрать оптимальное лечение без вреда для здоровья.
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