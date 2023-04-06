https://uz.sputniknews.ru/20230406/gde-uzbekistane-proydet-totalnyy-diktant-adresa-33624165.html

Где в Узбекистане пройдет "Тотальный диктант" — адреса

Где в Узбекистане пройдет "Тотальный диктант" — адреса

Ежегодное мероприятие пройдет 8 апреля на нескольких площадках Ташкента и в ряде регионов

2023-04-06T15:22+0500

2023-04-06T15:22+0500

2023-04-06T15:53+0500

узбекистан

тотальный диктант

русский язык

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33364134_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d92ef621d830dc2b4fbba9f9f7b9cbd4.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля на нескольких площадках Ташкента и в ряде регионов.Проверить свои знания русского языка можно будет на площадках десяти городов Узбекистана.В Ташкенте:В Нукусе:В Намангане "Тотальный диктант" пройдет в Университете "Turan International University" (ул. К. Мамарасулова, 10).Чуст (Наманганская область) — школа № 76.Алтыарык (Ферганская область) — школа № 34 (ул.Чинор Таги, 40).Самарканд — Самаркандский государственный университет (Университетский бульвар, 15).Хазарасп (Хорезмская область) — ул. А. Навои, 35.Термез — Центр повышения квалификации-Trud (ул. Амира Тимура).Чиракчи (Кашкадарьинская область) — школа № 2 (ул. Амира Тимура).Также Тотальный диктант пройдет в Фергане. Адрес площадки уточняется.Читайте также: Выдающиеся педагоги Узбекистана получат премии — подробности

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан тотальный диктант русский язык общество ташкент нукус наманган самарканд