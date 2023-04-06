Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230406/gde-uzbekistane-proydet-totalnyy-diktant-adresa-33624165.html
Где в Узбекистане пройдет "Тотальный диктант" — адреса
Где в Узбекистане пройдет "Тотальный диктант" — адреса
Ежегодное мероприятие пройдет 8 апреля на нескольких площадках Ташкента и в ряде регионов
2023-04-06T15:22+0500
2023-04-06T15:53+0500
узбекистан
тотальный диктант
русский язык
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33364134_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d92ef621d830dc2b4fbba9f9f7b9cbd4.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля на нескольких площадках Ташкента и в ряде регионов.Проверить свои знания русского языка можно будет на площадках десяти городов Узбекистана.В Ташкенте:В Нукусе:В Намангане "Тотальный диктант" пройдет в Университете "Turan International University" (ул. К. Мамарасулова, 10).Чуст (Наманганская область) — школа № 76.Алтыарык (Ферганская область) — школа № 34 (ул.Чинор Таги, 40).Самарканд — Самаркандский государственный университет (Университетский бульвар, 15).Хазарасп (Хорезмская область) — ул. А. Навои, 35.Термез — Центр повышения квалификации-Trud (ул. Амира Тимура).Чиракчи (Кашкадарьинская область) — школа № 2 (ул. Амира Тимура).Также Тотальный диктант пройдет в Фергане. Адрес площадки уточняется.Читайте также: Выдающиеся педагоги Узбекистана получат премии — подробности
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33364134_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79491b8763dbabdbb08bea7624a051c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан тотальный диктант русский язык общество ташкент нукус наманган самарканд
узбекистан тотальный диктант русский язык общество ташкент нукус наманган самарканд

Где в Узбекистане пройдет "Тотальный диктант" — адреса

15:22 06.04.2023 (обновлено: 15:53 06.04.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровТотальный диктант
Тотальный диктант - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Подписаться на
НовостиTelegram
Проверить свои знания русского языка можно будет на площадках десяти городов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля на нескольких площадках Ташкента и в ряде регионов.
Проверить свои знания русского языка можно будет на площадках десяти городов Узбекистана.
В Ташкенте:
Русский дом в Ташкенте (ул. Юнуса Раджаби, 63)
Ташкентская и Узбекистанская епархия (ул. Авлие ота, 91)
Ташкентский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (ул. Шахриобод, 3)
Русский культурный центр Узбекистана (массив Учувчилар, 76а)
Филиал ВГИК в г. Ташкенте (ул. Чиланзар, 1А)
Филиал НИЯУ МИФИ (п. Улугбек, ул. Хуросон, 1)
Филиал РГПУ им. А.И. Герцена (ул. Юсуфа Хос Ходжиба, 64)
ООО "GENERAL LESSON" (ул. Осиё, 84а, каб. 12).
В Нукусе:
Национальный центр обучения педагогов новым методикам (ул. Е. Алакоза, 54, актовый зал)
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (ул. Ч. Абдирова, 1, поточная аудитория 9)
Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ул. А. Досназарова, 74)
Школа №15 (г. Ходжейли, ул. Мумтаз, 29)
Нукусский военно-академический лицей "Темурбеклар мактаби" МВД Республики Узбекистан (ул. Чимбай)
Академический лицей Каракалпакского государственного университета Республики Каракалпакстан (ул. А. Досназарова, 11а).
В Намангане "Тотальный диктант" пройдет в Университете "Turan International University" (ул. К. Мамарасулова, 10).
Чуст (Наманганская область) — школа № 76.
Алтыарык (Ферганская область) — школа № 34 (ул.Чинор Таги, 40).
Самарканд — Самаркандский государственный университет (Университетский бульвар, 15).
Хазарасп (Хорезмская область) — ул. А. Навои, 35.
Термез — Центр повышения квалификации-Trud (ул. Амира Тимура).
Чиракчи (Кашкадарьинская область) — школа № 2 (ул. Амира Тимура).
Также Тотальный диктант пройдет в Фергане. Адрес площадки уточняется.
Читайте также:
Выдающиеся педагоги Узбекистана получат премии — подробности
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0