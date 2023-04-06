Где в Узбекистане пройдет "Тотальный диктант" — адреса
15:22 06.04.2023 (обновлено: 15:53 06.04.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровТотальный диктант
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Проверить свои знания русского языка можно будет на площадках десяти городов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля на нескольких площадках Ташкента и в ряде регионов.
Проверить свои знания русского языка можно будет на площадках десяти городов Узбекистана.
В Ташкенте:
Русский дом в Ташкенте (ул. Юнуса Раджаби, 63)
Ташкентская и Узбекистанская епархия (ул. Авлие ота, 91)
Ташкентский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (ул. Шахриобод, 3)
Русский культурный центр Узбекистана (массив Учувчилар, 76а)
Филиал ВГИК в г. Ташкенте (ул. Чиланзар, 1А)
Филиал НИЯУ МИФИ (п. Улугбек, ул. Хуросон, 1)
Филиал РГПУ им. А.И. Герцена (ул. Юсуфа Хос Ходжиба, 64)
ООО "GENERAL LESSON" (ул. Осиё, 84а, каб. 12).
В Нукусе:
Национальный центр обучения педагогов новым методикам (ул. Е. Алакоза, 54, актовый зал)
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (ул. Ч. Абдирова, 1, поточная аудитория 9)
Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ул. А. Досназарова, 74)
Школа №15 (г. Ходжейли, ул. Мумтаз, 29)
Нукусский военно-академический лицей "Темурбеклар мактаби" МВД Республики Узбекистан (ул. Чимбай)
Академический лицей Каракалпакского государственного университета Республики Каракалпакстан (ул. А. Досназарова, 11а).
В Намангане "Тотальный диктант" пройдет в Университете "Turan International University" (ул. К. Мамарасулова, 10).
Чуст (Наманганская область) — школа № 76.
Алтыарык (Ферганская область) — школа № 34 (ул.Чинор Таги, 40).
Самарканд — Самаркандский государственный университет (Университетский бульвар, 15).
Хазарасп (Хорезмская область) — ул. А. Навои, 35.
Термез — Центр повышения квалификации-Trud (ул. Амира Тимура).
Чиракчи (Кашкадарьинская область) — школа № 2 (ул. Амира Тимура).
Также Тотальный диктант пройдет в Фергане. Адрес площадки уточняется.
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