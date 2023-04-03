https://uz.sputniknews.ru/20230403/vydayuschiesya-pedagogi-uzbekistana-poluchat-premii--podrobnosti--33473784.html
Выдающиеся педагоги Узбекистана получат премии – подробности
Выдающиеся педагоги Узбекистана получат премии – подробности
Ежемесячные денежные надбавки составят 5,5-кратный размер МРОТ.
2023-04-03T15:42+0500
2023-04-03T15:42+0500
2023-04-03T15:52+0500
общество
педагог
узбекистан
премия
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28772594_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d997272bda9e363b40d204f1ed7746dd.jpg
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В этом году 1697 узбекистанских педагогов получат денежные надбавки. Об этом сообщила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.С апреля по декабрь текущего года преподавателям выплатят ежемесячную премию в размере 5,5-кратного размера МРОТ (5 млн сумов).Более 5 тыс. кандидатов прошли тестирования в процессе отбора. На начальном этапе оценивали уровень знаний по направлениям "Начальное образование", "Точные и естественные науки", "Иностранные языки", "Общественные науки" и "Прикладные науки". На втором этапе проводили собеседования для оценки профессиональных навыков.Преподаватели, набравшие 100% на первом этапе, получили высокие оценки в процессе собеседования для оценки профессиональных навыков. Они не только знают свои предметы на высоком уровне, но и профессионально преподают их своим ученикам.Подобные конкурсы будут проводить ежегодно среди кандидатов, представленных областными советами.Также Хилола Умарова поздравила учителей, удостоенных этой награды, и пожелала им еще больших успехов в их будущей работе.Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28772594_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ed6c06b7c426d5e011265df0e09428ad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выдающиеся педагоги узбекистана получат премии денежные надбавки для учителей премии для учителей узбекистан министр дошкольного и школьного образования хилола умарова министерство дошкольного и школьного образования узбекистана конкурс среди учителей как получить премию зарплата учителей в узбекистане
выдающиеся педагоги узбекистана получат премии денежные надбавки для учителей премии для учителей узбекистан министр дошкольного и школьного образования хилола умарова министерство дошкольного и школьного образования узбекистана конкурс среди учителей как получить премию зарплата учителей в узбекистане
Выдающиеся педагоги Узбекистана получат премии – подробности
15:42 03.04.2023 (обновлено: 15:52 03.04.2023)
Ежемесячные денежные надбавки составят 5,5-кратный размер МРОТ. Их будут выплачивать с апреля по декабрь.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В этом году 1697 узбекистанских педагогов получат денежные надбавки. Об этом сообщила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.
С апреля по декабрь текущего года преподавателям выплатят ежемесячную премию в размере 5,5-кратного размера МРОТ (5 млн сумов).
"Думаю, что это начатое благородное дело придаст большую мотивацию не только будущей деятельности учителей, имеющих степень магистра, но и других педагогов, а также будет мотивировать их на достижение положительных результатов работой над собой",- отметила Умарова.
Более 5 тыс. кандидатов прошли тестирования в процессе отбора. На начальном этапе оценивали уровень знаний по направлениям "Начальное образование", "Точные и естественные науки", "Иностранные языки", "Общественные науки" и "Прикладные науки". На втором этапе проводили собеседования для оценки профессиональных навыков.
Преподаватели, набравшие 100% на первом этапе, получили высокие оценки в процессе собеседования для оценки профессиональных навыков. Они не только знают свои предметы на высоком уровне, но и профессионально преподают их своим ученикам.
Подобные конкурсы будут проводить ежегодно среди кандидатов, представленных областными советами.
Также Хилола Умарова поздравила учителей, удостоенных этой награды, и пожелала им еще больших успехов в их будущей работе.
"Безусловно, учитывается и поощряется труд достойных представителей своей профессии, самоотверженных педагогов", - сказала она.