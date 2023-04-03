https://uz.sputniknews.ru/20230403/vydayuschiesya-pedagogi-uzbekistana-poluchat-premii--podrobnosti--33473784.html

Выдающиеся педагоги Узбекистана получат премии – подробности

Выдающиеся педагоги Узбекистана получат премии – подробности

Ежемесячные денежные надбавки составят 5,5-кратный размер МРОТ.

2023-04-03T15:42+0500

2023-04-03T15:42+0500

2023-04-03T15:52+0500

общество

педагог

узбекистан

премия

образование

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В этом году 1697 узбекистанских педагогов получат денежные надбавки. Об этом сообщила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.С апреля по декабрь текущего года преподавателям выплатят ежемесячную премию в размере 5,5-кратного размера МРОТ (5 млн сумов).Более 5 тыс. кандидатов прошли тестирования в процессе отбора. На начальном этапе оценивали уровень знаний по направлениям "Начальное образование", "Точные и естественные науки", "Иностранные языки", "Общественные науки" и "Прикладные науки". На втором этапе проводили собеседования для оценки профессиональных навыков.Преподаватели, набравшие 100% на первом этапе, получили высокие оценки в процессе собеседования для оценки профессиональных навыков. Они не только знают свои предметы на высоком уровне, но и профессионально преподают их своим ученикам.Подобные конкурсы будут проводить ежегодно среди кандидатов, представленных областными советами.Также Хилола Умарова поздравила учителей, удостоенных этой награды, и пожелала им еще больших успехов в их будущей работе.Читайте также:

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