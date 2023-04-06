https://uz.sputniknews.ru/20230406/glavy-mid-rossii-i-stran-tsa-vstretyatsya-v-samarkande-33617005.html
Главы МИД стран ЦА и России встретятся в Самарканде
Главы МИД стран ЦА и России встретятся в Самарканде
В Узбекистане 14 апреля пройдут две встречи министров.
2023-04-06T12:22+0500
2023-04-06T12:22+0500
2023-04-06T12:35+0500
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ца
самарканд
политика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самарканде 14 апреля пройдет шестая встреча министров иностранных дел стран ЦА и России, передает пресс-служба МИД Узбекистана. В этот же день планируют провести СМИД СНГ. Участие в нем уже подтвердили главы внешнеполитических ведомств России и Таджикистана. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе встречи министры обсудят вопросы по актуальным международным и региональным темам, а также развитие сотрудничества в формате содружества. Также они подведут итоги межведомского взаимодействия за прошедший год.Кроме того, страны решат какие города станут молодежными столицами СНГ на следующие три года.Читайте также:
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главы мид стран ца и россии встретятся в самарканде 14 апреля смид в самарканде зачем смид снг в самарканде что обсудят кто приедет в самарканд смид снг 2023 участники итоги результаты политика
главы мид стран ца и россии встретятся в самарканде 14 апреля смид в самарканде зачем смид снг в самарканде что обсудят кто приедет в самарканд смид снг 2023 участники итоги результаты политика
Главы МИД стран ЦА и России встретятся в Самарканде
12:22 06.04.2023 (обновлено: 12:35 06.04.2023)
В Узбекистане 14 апреля пройдут две встречи, в которых примут участие министры иностранных дел ЦА и России.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самарканде 14 апреля пройдет шестая встреча министров иностранных дел стран ЦА и России, передает пресс-служба МИД Узбекистана.
В этот же день планируют провести СМИД СНГ. Участие в нем уже подтвердили главы внешнеполитических ведомств России и Таджикистана.
По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе встречи министры обсудят вопросы по актуальным международным и региональным темам, а также развитие сотрудничества в формате содружества. Также они подведут итоги межведомского взаимодействия за прошедший год.
Кроме того, страны решат какие города станут молодежными столицами СНГ на следующие три года.