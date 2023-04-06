https://uz.sputniknews.ru/20230406/glavy-mid-rossii-i-stran-tsa-vstretyatsya-v-samarkande-33617005.html

Главы МИД стран ЦА и России встретятся в Самарканде

Главы МИД стран ЦА и России встретятся в Самарканде

В Узбекистане 14 апреля пройдут две встречи министров.

2023-04-06T12:22+0500

2023-04-06T12:22+0500

2023-04-06T12:35+0500

россия

ца

самарканд

политика

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/18/31676665_0:309:3070:2036_1920x0_80_0_0_3c7bc83fbd52b9679f0683bea72e4085.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самарканде 14 апреля пройдет шестая встреча министров иностранных дел стран ЦА и России, передает пресс-служба МИД Узбекистана. В этот же день планируют провести СМИД СНГ. Участие в нем уже подтвердили главы внешнеполитических ведомств России и Таджикистана. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе встречи министры обсудят вопросы по актуальным международным и региональным темам, а также развитие сотрудничества в формате содружества. Также они подведут итоги межведомского взаимодействия за прошедший год.Кроме того, страны решат какие города станут молодежными столицами СНГ на следующие три года.Читайте также:

россия

ца

самарканд

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

главы мид стран ца и россии встретятся в самарканде 14 апреля смид в самарканде зачем смид снг в самарканде что обсудят кто приедет в самарканд смид снг 2023 участники итоги результаты политика