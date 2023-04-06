https://uz.sputniknews.ru/20230406/iz-za-chego-voznikaet-perxot--ekspert--33600867.html

Из-за чего возникает перхоть – эксперт

Из-за чего возникает перхоть – эксперт

Кожа головы может сохнуть из-за стресса и много другого.

2023-04-06T07:05+0500

2023-04-06T07:05+0500

2023-04-06T07:05+0500

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Сухость кожи головы может возникнуть не только из-за неправильно подобранной косметики, но ряду другие неочевидных причин, рассказала трихолог и дерматовенеролог Ирина Удалова в беседе с Life.Себорея может возникнуть из-за проблем с ЖКТ, эндокринной системой, дефицита витаминов и микроэлементов, кожного грибка или дерматита. Также на появление перхоти влияет курение, стресс и неправильно питание.Если человек не может долгое время избавиться от перхоти, то следует обратиться к врачу. Специалист назначит план лечение, который может включать лекарства, массаж, мезотерапию, плазмотерапию, подбор определенной косметики и диеты.Читайте также:

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