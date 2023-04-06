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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Из-за чего возникает перхоть – эксперт
Из-за чего возникает перхоть – эксперт
Кожа головы может сохнуть из-за стресса и много другого.
2023-04-06T07:05+0500
2023-04-06T07:05+0500
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красота
здоровье
волосы
врач
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мнение эксперта
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Сухость кожи головы может возникнуть не только из-за неправильно подобранной косметики, но ряду другие неочевидных причин, рассказала трихолог и дерматовенеролог Ирина Удалова в беседе с Life.Себорея может возникнуть из-за проблем с ЖКТ, эндокринной системой, дефицита витаминов и микроэлементов, кожного грибка или дерматита. Также на появление перхоти влияет курение, стресс и неправильно питание.Если человек не может долгое время избавиться от перхоти, то следует обратиться к врачу. Специалист назначит план лечение, который может включать лекарства, массаж, мезотерапию, плазмотерапию, подбор определенной косметики и диеты.Читайте также:
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из за чего возникает перхоть прчины как избавиться от перхоти сохнет кожа головы советы трихолога красота здоровье советы врача мнение эксперта
из за чего возникает перхоть прчины как избавиться от перхоти сохнет кожа головы советы трихолога красота здоровье советы врача мнение эксперта

Из-за чего возникает перхоть – эксперт

07:05 06.04.2023
© UnsplashДевушка с мокрыми волосами
Девушка с мокрыми волосами - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© Unsplash
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Кожа головы может сохнуть из-за стресса, плохого питания, курения и много другого.
Сухость кожи головы может возникнуть не только из-за неправильно подобранной косметики, но ряду другие неочевидных причин, рассказала трихолог и дерматовенеролог Ирина Удалова в беседе с Life.
Себорея может возникнуть из-за проблем с ЖКТ, эндокринной системой, дефицита витаминов и микроэлементов, кожного грибка или дерматита. Также на появление перхоти влияет курение, стресс и неправильно питание.
Если человек не может долгое время избавиться от перхоти, то следует обратиться к врачу. Специалист назначит план лечение, который может включать лекарства, массаж, мезотерапию, плазмотерапию, подбор определенной косметики и диеты.
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