https://uz.sputniknews.ru/20230406/kak-ogradit-blizkogo-cheloveka-ot-suicida-sovety-psihologa-33633596.html

Как оградить близкого человека от суицида – советы психолога

Как оградить близкого человека от суицида – советы психолога

Спасти жизнь можно, если вовремя заметить суицидальные симптомы. Специалист обозначила основные признаки, на которые нужно обратить внимание

2023-04-06T18:01+0500

2023-04-06T18:01+0500

2023-04-06T18:01+0500

узбекистан

психолог

депрессия

помощь

общество

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Психолог частной практики в работе с семьями София Седых рассказала Sputnik Узбекистан, на что нужно обратить внимание в первую очередь, если близкий человек задумывается о самоубийстве.Спасти ему жизнь можно, если вовремя заметить суицидальные симптомы, считает она. Специалист обозначила основные признаки суицидальных наклонностей, на которые нужно обратить внимание.Близкий человек изменил социальное поведение. Если раньше он с удовольствием встречался с родственниками и друзьями, посещал мероприятия, то теперь избегает и, например, неохотно говорит по телефону.Появились занятия или увлечения, нехарактерные именно для этого человека. Стал много времени проводить взаперти, читать разные статьи, при этом не готов обсуждать или делиться, появились агрессивные увлечения, например, игры или контент для просмотра.Стали в большей степени проявляться агрессия, апатия, отстраненность, раздражение, ощущение, что застали врасплох.Физиологические симптомы: бессонница, отсутствие аппетита или наоборот чрезмерное переедание. Расстройство стула. Вялость, хроническая усталость, тремор конечностей.Переводит тему при разговоре о будущем, не желает обсуждать планы, которые ранее вдохновляли и были интересны, безразличен к тому, что раньше было важно и значимо.Все эти или частичные признаки могут быть сигналами появившейся депрессии, что в принципе в запущенной форме зачастую и приводит к суицидам, объясняет эксперт.Психолог также рекомендует не оставлять без внимания симптомы депрессии, если они продолжаются более двух недель.Изменение поведения: человек становится более угрюмым, замкнутым, агрессивным, раздражительным или наоборот слишком спокойным и расслабленным.Изменение образа жизни: человек перестает заботиться о внешности (например, перестает чистить зубы и следить за личной гигиеной), забрасывает любимые занятия, прекращает общаться с близкими.Появление суицидальных мыслей: человек начинает говорить о том, что ему тяжело жить, он не видит смысла в жизни.Появление суицидальных попыток: человек начинает экспериментировать с запрещенными веществами, алкоголем, принимать лекарства, которые могут привести к смерти, или совершать другие опасные действия.Читайте также:Горячие линии для переживших насилие — все номера

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