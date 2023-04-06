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Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны
Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны
Сергей Лавров считает,что отношения нужно поддерживать и выразил надежду на возобновление диалога России и США
2023-04-06T09:49+0500
2023-04-06T09:49+0500
2023-04-06T09:55+0500
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сергей лавров
политика
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия и США находятся в "горячей фазе войны", но отношения надо поддерживать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу Россия 1, сообщает РИА Новости.На вопрос, как это соотносится с тем, что посол США Линн Трейси 4 апреля 2023 года вручила верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, дипломат ответил: "Отношения, я считаю, нужно поддерживать"."По крайней мере мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось", — добавил Лавров.Читайте также: Отношения России и США в глубоком кризисе - Путин
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россия сша сергей лавров отношения внешняя политика политика
россия сша сергей лавров отношения внешняя политика политика
Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны
09:49 06.04.2023 (обновлено: 09:55 06.04.2023)
Несмотря на это, глава МИД РФ считает, что отношения нужно поддерживать и выразил надежду на возобновление диалога.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik
. Россия и США находятся в "горячей фазе войны", но отношения надо поддерживать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу Россия 1, сообщает
РИА Новости.
"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего. И американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять", — сказал Лавров.
На вопрос, как это соотносится с тем, что посол США Линн Трейси 4 апреля 2023 года вручила верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, дипломат ответил: "Отношения, я считаю, нужно поддерживать".
"По крайней мере мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось", — добавил Лавров.