https://uz.sputniknews.ru/20230406/lavrov-rossiya-i-ssha-naxodyatsya-v-goryachey-faze-voyny-33607667.html

Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны

Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны

Сергей Лавров считает,что отношения нужно поддерживать и выразил надежду на возобновление диалога России и США

2023-04-06T09:49+0500

2023-04-06T09:49+0500

2023-04-06T09:55+0500

россия

сша

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия и США находятся в "горячей фазе войны", но отношения надо поддерживать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу Россия 1, сообщает РИА Новости.На вопрос, как это соотносится с тем, что посол США Линн Трейси 4 апреля 2023 года вручила верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, дипломат ответил: "Отношения, я считаю, нужно поддерживать"."По крайней мере мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось", — добавил Лавров.Читайте также: Отношения России и США в глубоком кризисе - Путин

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