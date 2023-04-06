https://uz.sputniknews.ru/20230406/mariya-zaharova-schitaet-chto-nato-pora-na-pensiyu-33623762.html

Захарова: НАТО пора на пенсию

Захарова: НАТО пора на пенсию

Представитель МИД РФ считает, что Североатлантическому альянсу за 74 года его существования похвастаться нечем

2023-04-06T15:16+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Действия и заявления НАТО говорят о том, что безопасность и североатлантический альянс — вещи несовместимые, напрашивается один вывод — альянсу пора на пенсию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат прокомментировала итоги прошедшего в Брюсселе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.Представители североатлантического блока не устают повторять, что он является оборонительным союзом, напомнила дипломат, хотя вся история организации говорит об обратном.Также она добавила, что НАТО не собирается останавливаться. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг все чаще заявляет о глобальной роли организации, необходимости ее выхода за пределы традиционной зоны ответственности — Евроатлантики.Исходя из этого, она заключила что безопасность и НАТО – вещи несовместимые и в 74 года североатлантическому блоку пора на пенсию.Читайте также: Финляндия в НАТО — новые проблемы альянса

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