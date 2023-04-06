https://uz.sputniknews.ru/20230406/mariya-zaharova-schitaet-chto-nato-pora-na-pensiyu-33623762.html
Захарова: НАТО пора на пенсию
Захарова: НАТО пора на пенсию
Представитель МИД РФ считает, что Североатлантическому альянсу за 74 года его существования похвастаться нечем
2023-04-06T15:16+0500
2023-04-06T15:16+0500
2023-04-06T15:17+0500
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мария захарова
нато
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Действия и заявления НАТО говорят о том, что безопасность и североатлантический альянс — вещи несовместимые, напрашивается один вывод — альянсу пора на пенсию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат прокомментировала итоги прошедшего в Брюсселе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.Представители североатлантического блока не устают повторять, что он является оборонительным союзом, напомнила дипломат, хотя вся история организации говорит об обратном.Также она добавила, что НАТО не собирается останавливаться. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг все чаще заявляет о глобальной роли организации, необходимости ее выхода за пределы традиционной зоны ответственности — Евроатлантики.Исходя из этого, она заключила что безопасность и НАТО – вещи несовместимые и в 74 года североатлантическому блоку пора на пенсию.Читайте также: Финляндия в НАТО — новые проблемы альянса
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россия мария захарова мид рф нато комментарий политика
россия мария захарова мид рф нато комментарий политика
Захарова: НАТО пора на пенсию
15:16 06.04.2023 (обновлено: 15:17 06.04.2023)
Представитель МИД РФ считает, что североатлантическому альянсу за 74 года его существования похвастаться нечем.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Действия и заявления НАТО говорят о том, что безопасность и североатлантический альянс — вещи несовместимые, напрашивается один вывод — альянсу пора на пенсию, сообщила
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала итоги прошедшего в Брюсселе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.
"Похвастаться альянсу, по сути, нечем. За плечами союзников по НАТО войны, превращение государств в руины, безнаказанные военные преступления, убийства мирных людей и разрушение гражданской инфраструктуры. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия. Кто следующий?" — написала Захарова.
Представители североатлантического блока не устают повторять, что он является оборонительным союзом, напомнила дипломат, хотя вся история организации говорит об обратном.
"Вот и сейчас мы видим, как НАТО, стремясь узурпировать всю систему евробезопасности, опять расширяется в сторону России, создавая угрозы нашей безопасности. Очередной жертвой североатлантического альянса стала Финляндия, власти которой решили распрощаться с многолетним нейтралитетом своей страны в обмен на превращение ее в прифронтовую зону — плацдарм для сдерживания России на северо-западном направлении", — указала Захарова.
Также она добавила, что НАТО не собирается останавливаться. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг все чаще заявляет о глобальной роли организации, необходимости ее выхода за пределы традиционной зоны ответственности — Евроатлантики.
"На самом деле подводится основа для повсеместного насаждения натоцентричных подходов к выстраиванию региональных систем безопасности. Отсюда накачка оружием Украины и мотивирование ее на продолжение войны с Россией, нападки на Китай, заигрывание с Японией и Южной Кореей, планы по милитаризации Арктики. Все делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных подорвать гегемонию Запада”, — пояснила дипломат.
Исходя из этого, она заключила что безопасность и НАТО – вещи несовместимые и в 74 года североатлантическому блоку пора на пенсию.