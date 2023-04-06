https://uz.sputniknews.ru/20230406/prorektora-kokandskogo-pedinstituta-uvolili-iz-za-skrytoy-kamery-33611557.html
Проректора в Коканде уволили за скрытую камеру в комнате женского общежития
Проректора в Коканде уволили за скрытую камеру в комнате женского общежития
После случая с установкой скрытой камеры в комнате общежития уволили проректора и трех сотрудников вуза в Коканде
2023-04-06T11:42+0500
2023-04-06T11:42+0500
2023-04-06T11:58+0500
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общежитие
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студентка
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Кокандском государственном педагогическом институте уволили проректора по духовно-просветительской работе и еще трех ответственных сотрудников, сообщила пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Еще одного специалиста (его должность не указали) привлекли к дисциплинарной ответственности.Также студенткам — участницам данного инцидента гарантировали, что они продолжат обучение без каких-либо притеснений.Ранее студентки Кокандского пединститута, проживающие в общежитии, обнаружили в своей комнате скрытую камеру. Одна из девушек сообщила об этом через официальный Telegram-канал министерства высшего образования, науки и инноваций. После этого сотрудники Ферганского областного управления министерства выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Полученная информация подтвердилась. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.5 апреля 2023 года заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева рассказала о встрече с министром высшего образования, науки и инноваций Иброхимом Абдурахмоновым.Также она добавила, что система образования — одна из главных платформ, где должны начать бороться с любой формой насилия.Читайте также: Горячие линии для переживших насилие — все номера
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узбекистан коканд педагогический институт общежитие камера студентка общество
узбекистан коканд педагогический институт общежитие камера студентка общество
Проректора в Коканде уволили за скрытую камеру в комнате женского общежития
11:42 06.04.2023 (обновлено: 11:58 06.04.2023)
Минвуз принял меры по факту установки записывающего устройства и самовольного вмешательства в личную жизнь студенток.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
В Кокандском государственном педагогическом институте уволили проректора по духовно-просветительской работе и еще трех ответственных сотрудников, сообщила
пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Еще одного специалиста (его должность не указали) привлекли к дисциплинарной ответственности.
"Министерство осуждает самовольное вмешательство в личную жизнь человека, попытку разглашения личной информации и расценивает эти действия как посягательство на честь и достоинство студенток. Никто не вправе вмешиваться в частную жизнь человека", — заявили в Минвузе.
Также студенткам — участницам данного инцидента гарантировали, что они продолжат обучение без каких-либо притеснений.
Ранее студентки Кокандского пединститута, проживающие в общежитии, обнаружили в своей комнате скрытую камеру. Одна из девушек сообщила
об этом через официальный Telegram-канал министерства высшего образования, науки и инноваций. После этого сотрудники Ферганского областного управления министерства выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Полученная информация подтвердилась. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.
5 апреля 2023 года заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева рассказала
о встрече с министром высшего образования, науки и инноваций Иброхимом Абдурахмоновым.
“Обсудили вопросы устранения проблем в системе образования, в том числе обсудили инцидент в Кокандском пединституте и меры по предотвращению насилия и защите прав девочек”, — написала Мирзиёева.
Также она добавила, что система образования — одна из главных платформ, где должны начать бороться с любой формой насилия.