https://uz.sputniknews.ru/20230406/prorektora-kokandskogo-pedinstituta-uvolili-iz-za-skrytoy-kamery-33611557.html

Проректора в Коканде уволили за скрытую камеру в комнате женского общежития

Проректора в Коканде уволили за скрытую камеру в комнате женского общежития

После случая с установкой скрытой камеры в комнате общежития уволили проректора и трех сотрудников вуза в Коканде

2023-04-06T11:42+0500

2023-04-06T11:42+0500

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узбекистан

коканд

педагогический

институт

общежитие

камера

студентка

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Кокандском государственном педагогическом институте уволили проректора по духовно-просветительской работе и еще трех ответственных сотрудников, сообщила пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Еще одного специалиста (его должность не указали) привлекли к дисциплинарной ответственности.Также студенткам — участницам данного инцидента гарантировали, что они продолжат обучение без каких-либо притеснений.Ранее студентки Кокандского пединститута, проживающие в общежитии, обнаружили в своей комнате скрытую камеру. Одна из девушек сообщила об этом через официальный Telegram-канал министерства высшего образования, науки и инноваций. После этого сотрудники Ферганского областного управления министерства выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Полученная информация подтвердилась. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.5 апреля 2023 года заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева рассказала о встрече с министром высшего образования, науки и инноваций Иброхимом Абдурахмоновым.Также она добавила, что система образования — одна из главных платформ, где должны начать бороться с любой формой насилия.Читайте также: Горячие линии для переживших насилие — все номера

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