https://uz.sputniknews.ru/20230406/rossiyskiy-xolding-pomogaet-uzbekneftegazu-vnedryat-novye-texnologii-33605678.html

Российский холдинг помогает "Узбекнефтегазу" внедрять новые технологии

Российский холдинг помогает "Узбекнефтегазу" внедрять новые технологии

Российский инжиниринговый холдинг "Петон" будет внедрять в Узбекистане технологии в сфере переработки газа и газохимии.

2023-04-06T08:03+0500

2023-04-06T08:03+0500

2023-04-06T08:03+0500

узбекистан

россия

узбекнефтегаз

газоперерабатывающий завод

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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Российский инжиниринговый холдинг "Петон" будет сотрудничать с АО "Узбекнефтегаз" при внедрении технологий в сфере переработки газа и газохимии, сообщает пресс-служба узбекской компании.Специалисты "Узбекнефтегаза" и "Петона" посетили Мубарекский газоперерабатывающий завод и Шуртанский газохимический комплекс и обсудили вопросы расширения сотрудничества.По итогам проведенных переговоров намечено проведение совместных исследований по монетизации этана, повышению эффективности процесса разделения и очистки сжиженных углеводородов, совершенствованию технологических мощностей производства, добавили в пресс-службе.Ранее "Узбекнефтегаз" планировал в среднесрочной перспективе построить в республике новый газохимический кластер предварительной стоимостью $4,25 млрд на основе государственно-частного партнерства. В состав кластера войдут газохимический комплекс, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. Комплекс будет перерабатывать до 1,5 миллиарда кубометров газа."Петон" – один из крупнейших технологических инжиниринговых холдингов России, осуществляющий монетизацию сырья, проектирование, изготовление приборов и оборудования, строительство, реализацию проектов и оказание EPC-услуг в нефтегазовой отрасли. С момента основания в 1990 году компания реализовала более 170 проектов в странах СНГ.Читайте также: Эксперты из Узбекистана участвовали в заседании по ядерным отходам в Казахстане

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