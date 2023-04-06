https://uz.sputniknews.ru/20230406/rossiyskiy-xolding-pomogaet-uzbekneftegazu-vnedryat-novye-texnologii-33605678.html
Российский холдинг помогает "Узбекнефтегазу" внедрять новые технологии
Российский холдинг помогает "Узбекнефтегазу" внедрять новые технологии
Российский инжиниринговый холдинг "Петон" будет внедрять в Узбекистане технологии в сфере переработки газа и газохимии.
2023-04-06T08:03+0500
2023-04-06T08:03+0500
2023-04-06T08:03+0500
узбекистан
россия
узбекнефтегаз
газоперерабатывающий завод
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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Российский инжиниринговый холдинг "Петон" будет сотрудничать с АО "Узбекнефтегаз" при внедрении технологий в сфере переработки газа и газохимии, сообщает пресс-служба узбекской компании.Специалисты "Узбекнефтегаза" и "Петона" посетили Мубарекский газоперерабатывающий завод и Шуртанский газохимический комплекс и обсудили вопросы расширения сотрудничества.По итогам проведенных переговоров намечено проведение совместных исследований по монетизации этана, повышению эффективности процесса разделения и очистки сжиженных углеводородов, совершенствованию технологических мощностей производства, добавили в пресс-службе.Ранее "Узбекнефтегаз" планировал в среднесрочной перспективе построить в республике новый газохимический кластер предварительной стоимостью $4,25 млрд на основе государственно-частного партнерства. В состав кластера войдут газохимический комплекс, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. Комплекс будет перерабатывать до 1,5 миллиарда кубометров газа."Петон" – один из крупнейших технологических инжиниринговых холдингов России, осуществляющий монетизацию сырья, проектирование, изготовление приборов и оборудования, строительство, реализацию проектов и оказание EPC-услуг в нефтегазовой отрасли. С момента основания в 1990 году компания реализовала более 170 проектов в странах СНГ.Читайте также: Эксперты из Узбекистана участвовали в заседании по ядерным отходам в Казахстане
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узбекистан россия узбекнефтегаз инжиниринговый холдинг петон газохимия газопереработка мубарекский газоперерабатывающий завод шуртанский газохимический комплекс
узбекистан россия узбекнефтегаз инжиниринговый холдинг петон газохимия газопереработка мубарекский газоперерабатывающий завод шуртанский газохимический комплекс
Российский холдинг помогает "Узбекнефтегазу" внедрять новые технологии
Российский инжиниринговый холдинг "Петон" будет внедрять в Узбекистане технологии в сфере переработки газа и газохимии.
ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik
. Российский инжиниринговый холдинг "Петон" будет сотрудничать с АО "Узбекнефтегаз" при внедрении технологий в сфере переработки газа и газохимии, сообщает
пресс-служба узбекской компании.
Специалисты "Узбекнефтегаза" и "Петона" посетили Мубарекский газоперерабатывающий завод и Шуртанский газохимический комплекс и обсудили вопросы расширения сотрудничества.
"Были заслушаны предложения специалистов компании "Петон" по выделению компонентов из состава природного газа на предприятиях и производства товарной продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении на сайте "Узбекнефтегаза".
По итогам проведенных переговоров намечено проведение совместных исследований по монетизации этана, повышению эффективности процесса разделения и очистки сжиженных углеводородов, совершенствованию технологических мощностей производства, добавили в пресс-службе.
Ранее "Узбекнефтегаз" планировал в среднесрочной перспективе построить в республике новый газохимический кластер предварительной стоимостью $4,25 млрд на основе государственно-частного партнерства. В состав кластера войдут газохимический комплекс, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. Комплекс будет перерабатывать до 1,5 миллиарда кубометров газа.
"Петон" – один из крупнейших технологических инжиниринговых холдингов России, осуществляющий монетизацию сырья, проектирование, изготовление приборов и оборудования, строительство, реализацию проектов и оказание EPC-услуг в нефтегазовой отрасли. С момента основания в 1990 году компания реализовала более 170 проектов в странах СНГ.