https://uz.sputniknews.ru/20230405/eksperty-iz-uzbekistana-uchastvovali-v-zasedanii-po-yadernym-otxodam-v-kazaxstane-33603279.html

Эксперты из Узбекистана участвовали в заседании по ядерным отходам в Казахстане

Эксперты из Узбекистана участвовали в заседании по ядерным отходам в Казахстане

На встрече, организованной Топливной компанией Росатома "ТВЭЛ", Узбекистан представляли сотрудники Института ядерной физики Академии наук, Агентства "Узатом" и Государственного комитета промышленной безопасности.

2023-04-05T19:46+0500

2023-04-05T19:46+0500

2023-04-05T19:47+0500

узбекистан

россия

казахстан

росатом

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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Специалисты из Узбекистана приняли участие в выездном заседании экспертной группы СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов.Организатором встречи выступила Топливная компания Росатома "ТВЭЛ", а принимающей стороной стал Мангистауский атомный энергетический комбинат.В совещании приняли участие более 70 экспертов из Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Госкорпорацию "Росатом" представляли более 20 отраслевых предприятий, институтов и организаций.Узбекистан на заседании представляли сотрудники Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан. В онлайн-формате также участвовали представители Агентства "Узатом" и Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан.Ключевым вопросом заседания экспертной группы стало обсуждение применяемых и разрабатываемых в странах СНГ решений и технологий по обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.В рамках встречи участники рассмотрели технологии вывода из эксплуатации исследовательских и промышленных уран-графитовых реакторов, а также хранилищ радиоактивных отходов.Специалисты также обменялись опытом по вопросам организации системы радиационного мониторинга, обеспечения радиационной безопасности при долговременном хранении отходов, переработке и обращению с твердыми и жидкими отходами, финальной изоляции отходов.Напомним, компания Росатома "ТВЭЛ" помогает Узбекистану вывести из эксплуатации два ядерных объекта на территории республики.Хранилище высокоактивных радиоактивных отходов построили в 1969 году. Площадь хранилища – более 250 кв. м. Оно представляет собой бетонированное помещение с толщиной стен около 40 см и 18 колодцами глубиной около 5 м внутри. С конца 1970-х годов в колодцы ничего не захоранивали.Хранилище низкоактивных отходов использовали до конца 1980-х годов. Выполнено оно из железобетона: площадь – 60 кв. м, глубина – 5-6 м, отсеки для захоронения укрыты бетонными плитами, металлокаркасом и жестяными листами.Сейчас Узбекистан совместно с российскими партнерами планируют выводить эти два объекта из эксплуатации.Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" с 2019 года является отраслевым интегратором работы по эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с сопутствующими радиационными отходами.В частности, компания объединяет умения и новые знания в отрасли, разрабатывает и тестирует новые технологии, реализует все этапы проектов по вывода из эксплуатации объектов ядерного наследия.С 2021 года ТВЭЛ является базовой организацией СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия, обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.Читайте также: Компания Росатома поможет Узбекистану закрыть хранилища ядерных отходов

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