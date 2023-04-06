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https://uz.sputniknews.ru/20230406/si-czinpin-prizval-skoreyshemu-vozobnovleniyu-peregovorov-po-ukraine-33628623.html
Си Цзиньпин призвал возобновить переговоры по Украине как можно скорее
Си Цзиньпин призвал возобновить переговоры по Украине как можно скорее
Китай намерен вместе с Францией призывать мировое сообщество возобновить мирные переговоры между сторонами украинского кризиса
2023-04-06T16:46+0500
2023-04-06T16:46+0500
китай
си цзиньпин
франция
эммануэль макрон
сотрудничество
переговоры
украина
политика
мир
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса, сказал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.Такое заявление Си сделал по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.Визит Эммануэля Макрона в Китай продлится до 7 апреля. Он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Для Макрона это уже третий визит в КНР в качестве президента Франции.Читайте также: Си Цзиньпин рассказал, на чем должны концентрироваться Китай и Россия
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китай си цзиньпин франция эммануэль макрон сотрудничество переговоры украина политика
китай си цзиньпин франция эммануэль макрон сотрудничество переговоры украина политика

Си Цзиньпин призвал возобновить переговоры по Украине как можно скорее

16:46 06.04.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года между Россией и КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года между Россией и КНР. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Китай намерен вместе с Францией сотрудничать в этом вопросе в соответствии с целями и принципами Устава ООН.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса, сказал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.
Такое заявление Си сделал по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.

"Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее, в соответствии с целями и принципами Устава ООН учитывать законные интересы безопасности всех сторон, искать политическое решение (кризиса) и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности", — отметил лидер КНР.

Визит Эммануэля Макрона в Китай продлится до 7 апреля. Он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Для Макрона это уже третий визит в КНР в качестве президента Франции.
Читайте также: Си Цзиньпин рассказал, на чем должны концентрироваться Китай и Россия
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