https://uz.sputniknews.ru/20230406/si-czinpin-prizval-skoreyshemu-vozobnovleniyu-peregovorov-po-ukraine-33628623.html

Си Цзиньпин призвал возобновить переговоры по Украине как можно скорее

Си Цзиньпин призвал возобновить переговоры по Украине как можно скорее

Китай намерен вместе с Францией призывать мировое сообщество возобновить мирные переговоры между сторонами украинского кризиса

2023-04-06T16:46+0500

2023-04-06T16:46+0500

2023-04-06T16:46+0500

китай

си цзиньпин

франция

эммануэль макрон

сотрудничество

переговоры

украина

политика

мир

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса, сказал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.Такое заявление Си сделал по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.Визит Эммануэля Макрона в Китай продлится до 7 апреля. Он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Для Макрона это уже третий визит в КНР в качестве президента Франции.Читайте также: Си Цзиньпин рассказал, на чем должны концентрироваться Китай и Россия

китай

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