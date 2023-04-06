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Председатель Сената: Узбекистан продолжит проводить многовекторную внешнюю политику
Председатель Сената: Узбекистан продолжит проводить многовекторную внешнюю политику
Танзила Нарбаева рассказала,что многовекторная внешняя политика Узбекистана основана на национальных интересах
2023-04-06T14:10+0500
2023-04-06T14:10+0500
узбекистан
внешняя политика
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
заседание
выступление
политика
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистан продолжит проводить прагматичную и многовекторную внешнюю политику, основанную на национальных интересах, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, сообщает пресс-служба верхней палаты.В Ташкенте 6 апреля открылось 39 пленарное заседание верхней палаты парламента. Выступая на нем, председатель Сената отметила, что Узбекистан за последние годы поднял на новый уровень дружественное соседство и тесное сотрудничество в центрально-азиатском регионе.“Самое главное, Узбекистан и впредь будет проводить прагматичную и многовекторную внешнюю политику, основанную исключительно на национальных интересах во благо своего народа”, — подчеркнула глава Сената.Также она рассказала о важности народной дипломатии, которая создает условия для мирного, дружеского, безопасного сосуществования народа Узбекистана с другими народами, свободного посещения зарубежных стран, укрепления родственных связей, улучшения инвестиционного климата.Читайте также: Главы МИД стран ЦА и России встретятся в Самарканде
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узбекистан внешняя политика сенат олий мажлиса заседание танзила нарбаева выступление
узбекистан внешняя политика сенат олий мажлиса заседание танзила нарбаева выступление

Председатель Сената: Узбекистан продолжит проводить многовекторную внешнюю политику

14:10 06.04.2023
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаУзбекистан продолжит проводить многовекторную внешнюю политику – председатель Сената
Узбекистан продолжит проводить многовекторную внешнюю политику – председатель Сената - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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В своем выступлении на очередном пленарном заседании верхней палаты Национального парламента Танзила Нарбаева рассказала не чем основана внешняя политика республики.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистан продолжит проводить прагматичную и многовекторную внешнюю политику, основанную на национальных интересах, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, сообщает пресс-служба верхней палаты.
В Ташкенте 6 апреля открылось 39 пленарное заседание верхней палаты парламента. Выступая на нем, председатель Сената отметила, что Узбекистан за последние годы поднял на новый уровень дружественное соседство и тесное сотрудничество в центрально-азиатском регионе.
“Благодаря инициативе и усилиям главы нашего государства были эффективно решены пограничные вопросы с соседними странами, созданы благоприятные условия для развития торгово-экономических и гуманитарных отношений", — отметила Нарбаева.
“Самое главное, Узбекистан и впредь будет проводить прагматичную и многовекторную внешнюю политику, основанную исключительно на национальных интересах во благо своего народа”, — подчеркнула глава Сената.
Также она рассказала о важности народной дипломатии, которая создает условия для мирного, дружеского, безопасного сосуществования народа Узбекистана с другими народами, свободного посещения зарубежных стран, укрепления родственных связей, улучшения инвестиционного климата.
Читайте также: Главы МИД стран ЦА и России встретятся в Самарканде
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