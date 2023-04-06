https://uz.sputniknews.ru/20230406/v-rossii-razrabotali-unikalnuyu-zubnuyu-nit-dlya-lecheniya-desen-33616064.html

В России разработали уникальную зубную нить

В России разработали уникальную зубную нить

Ученые Сеченовского университета изобрели зубную нить для лечения заболеваний десен

2023-04-06T12:32+0500

2023-04-06T12:32+0500

2023-04-06T12:36+0500

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средства гигиены

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Специалисты Сеченовского университета разработали и запатентовали зубную нить, которая поможет лечить вирусные, бактериальные и грибковые заболевания десен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.В нити есть капсулы-резервуары с лечебно-профилактическим веществом или лекарством, когда ее используют, они разрываются и содержимое оказывается на деснах, уточнили разработчики.Технология также позволяет помещать внутрь этих капсул персонально подобранные лекарства. Это даст возможность изготавливать зубные нити на заказ и станет еще одним шагом к персонализированной медицине, в том числе стоматологии, уточнили в пресс-службе.Разработка упростит гигиену и сэкономит время, поскольку не нужно тратить усилия на поиск нужных лекарств. Кроме того, она занимает мало места и может использоваться в любых условиях.Читайте также: Для заживления тканей и костей в России будут использовать 3D-печать

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