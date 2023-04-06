https://uz.sputniknews.ru/20230406/v-rossii-razrabotali-unikalnuyu-zubnuyu-nit-dlya-lecheniya-desen-33616064.html
В России разработали уникальную зубную нить
В России разработали уникальную зубную нить
Ученые Сеченовского университета изобрели зубную нить для лечения заболеваний десен
2023-04-06T12:32+0500
2023-04-06T12:32+0500
2023-04-06T12:36+0500
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российские ученые
разработка
стоматолог
изобретение
средства гигиены
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Специалисты Сеченовского университета разработали и запатентовали зубную нить, которая поможет лечить вирусные, бактериальные и грибковые заболевания десен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.В нити есть капсулы-резервуары с лечебно-профилактическим веществом или лекарством, когда ее используют, они разрываются и содержимое оказывается на деснах, уточнили разработчики.Технология также позволяет помещать внутрь этих капсул персонально подобранные лекарства. Это даст возможность изготавливать зубные нити на заказ и станет еще одним шагом к персонализированной медицине, в том числе стоматологии, уточнили в пресс-службе.Разработка упростит гигиену и сэкономит время, поскольку не нужно тратить усилия на поиск нужных лекарств. Кроме того, она занимает мало места и может использоваться в любых условиях.Читайте также: Для заживления тканей и костей в России будут использовать 3D-печать
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россия изобретение разработка российские ученые стоматология средства гигиены
россия изобретение разработка российские ученые стоматология средства гигиены
В России разработали уникальную зубную нить
12:32 06.04.2023 (обновлено: 12:36 06.04.2023)
Изобретение ученых Сеченовского университета поможет в лечении заболеваний десен, упростит гигиену и сэкономит время.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik
. Специалисты Сеченовского университета разработали и запатентовали зубную нить, которая поможет лечить вирусные, бактериальные и грибковые заболевания десен, сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
“Инновационная нить позволит людям следить за гигиеной полости рта, а при необходимости и проводить лечение в поездках, командировках, походах, длительных рейсах, экспедициях, на гастролях и везде, где недоступна квалифицированная стоматологическая помощь", — рассказали в пресс-службе.
В нити есть капсулы-резервуары с лечебно-профилактическим веществом или лекарством, когда ее используют, они разрываются и содержимое оказывается на деснах, уточнили разработчики.
Технология также позволяет помещать внутрь этих капсул персонально подобранные лекарства. Это даст возможность изготавливать зубные нити на заказ и станет еще одним шагом к персонализированной медицине, в том числе стоматологии, уточнили в пресс-службе.
Разработка упростит гигиену и сэкономит время, поскольку не нужно тратить усилия на поиск нужных лекарств. Кроме того, она занимает мало места и может использоваться в любых условиях.