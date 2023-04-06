https://uz.sputniknews.ru/20230406/v-uzbekistane-vpervye-zapustyat-proizvodstvo-biorazlagaemyx-paketov-33638450.html
В Узбекистане впервые запустят производство биоразлагаемых пакетов
В Узбекистане впервые запустят производство биоразлагаемых пакетов
С 1 января 2024 года в Узбекистане начнет действовать производство и реализация полимерной упаковки толщиной менее 100 микрон.
2023-04-06T20:12+0500
2023-04-06T20:12+0500
2023-04-06T20:47+0500
узбекистан
экология
министерство природных ресурсов
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Узбекистане впервые запустят производство биоразлагаемых пакетов. Об этом сообщили в ходе пресс-тура, организованного Министерством природных ресурсов, передает корреспондент Sputnik.Создание и использование биоразлагаемых полимерных материалов значительно снижает уровень загрязнения природы. Кроме того, при использовании биоразлагаемого пластика уменьшается количество синтетических полимеров, ухудшающих экологию.В связи с этим Министерство экологии планирует впервые в Узбекистане внедрить технологию биоразлагаемых полимерных материалов.В настоящее время в республике действует 101 предприятие по переработке полиэтиленовых пакетов.С 1 января 2024 года в Узбекистане будет запрещено производство и реализация полимерной упаковки толщиной менее 100 микрон. Это не относится к пластиковым рулонным мешкам и биоразлагаемым мешкам для фермерских продуктов. Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность.Для справки: основную часть бытовых и мусорных отходов составляют полиэтиленовые пакеты, которые не поддаются биологическому разложению. В среднем каждый полиэтиленовый пакет используется 25 минут, а затем выбрасывается как отходы. Обычный пластиковый пакет разлагается в земле 100-500 лет.Читайте также: Глава ЮНИСЕФ в Узбекистане: работа в Приаралье даст серьезные дивиденды
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узбекистан экология министерство природных ресурсов производство биоразлагаемый пластик
узбекистан экология министерство природных ресурсов производство биоразлагаемый пластик
В Узбекистане впервые запустят производство биоразлагаемых пакетов
20:12 06.04.2023 (обновлено: 20:47 06.04.2023)
С 1 января 2024 года в Узбекистане начнет действовать производство и реализация полимерной упаковки толщиной менее 100 микрон.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Узбекистане впервые запустят производство биоразлагаемых пакетов. Об этом сообщили в ходе пресс-тура, организованного Министерством природных ресурсов, передает корреспондент Sputnik.
Создание и использование биоразлагаемых полимерных материалов значительно снижает уровень загрязнения природы. Кроме того, при использовании биоразлагаемого пластика уменьшается количество синтетических полимеров, ухудшающих экологию.
"Каждую секунду во всем мире используется 160 000 одноразовых упаковок. Каждый год 4 трлн одноразовых упаковок выбрасывают в окружающую среду как отходы. В океан выбрасывается от 4 до 6 млн тонн пластиковых отходов", — сказал инженер по технологии полимеров Фаррух Хидоятов.
В связи с этим Министерство экологии планирует впервые в Узбекистане внедрить технологию биоразлагаемых полимерных материалов.
"Пластиковые пакеты составляют 7-10% человеческих отходов. Они содержат большое количество вредных веществ, таких как диоксины и канцерогены. В производстве полиэтиленовых пакетов также используют свинец. Его накопление в организме человека вызывает множество заболеваний", - рассказал эксперт.
В настоящее время в республике действует 101 предприятие по переработке полиэтиленовых пакетов.
С 1 января 2024 года в Узбекистане будет запрещено производство и реализация полимерной упаковки толщиной менее 100 микрон. Это не относится к пластиковым рулонным мешкам и биоразлагаемым мешкам для фермерских продуктов. Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность.
Для справки: основную часть бытовых и мусорных отходов составляют полиэтиленовые пакеты, которые не поддаются биологическому разложению. В среднем каждый полиэтиленовый пакет используется 25 минут, а затем выбрасывается как отходы. Обычный пластиковый пакет разлагается в земле 100-500 лет.