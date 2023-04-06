https://uz.sputniknews.ru/20230406/v-uzbekistane-vpervye-zapustyat-proizvodstvo-biorazlagaemyx-paketov-33638450.html

В Узбекистане впервые запустят производство биоразлагаемых пакетов

В Узбекистане впервые запустят производство биоразлагаемых пакетов

С 1 января 2024 года в Узбекистане начнет действовать производство и реализация полимерной упаковки толщиной менее 100 микрон.

2023-04-06T20:12+0500

2023-04-06T20:12+0500

2023-04-06T20:47+0500

узбекистан

экология

министерство природных ресурсов

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Узбекистане впервые запустят производство биоразлагаемых пакетов. Об этом сообщили в ходе пресс-тура, организованного Министерством природных ресурсов, передает корреспондент Sputnik.Создание и использование биоразлагаемых полимерных материалов значительно снижает уровень загрязнения природы. Кроме того, при использовании биоразлагаемого пластика уменьшается количество синтетических полимеров, ухудшающих экологию.В связи с этим Министерство экологии планирует впервые в Узбекистане внедрить технологию биоразлагаемых полимерных материалов.В настоящее время в республике действует 101 предприятие по переработке полиэтиленовых пакетов.С 1 января 2024 года в Узбекистане будет запрещено производство и реализация полимерной упаковки толщиной менее 100 микрон. Это не относится к пластиковым рулонным мешкам и биоразлагаемым мешкам для фермерских продуктов. Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность.Для справки: основную часть бытовых и мусорных отходов составляют полиэтиленовые пакеты, которые не поддаются биологическому разложению. В среднем каждый полиэтиленовый пакет используется 25 минут, а затем выбрасывается как отходы. Обычный пластиковый пакет разлагается в земле 100-500 лет.Читайте также: Глава ЮНИСЕФ в Узбекистане: работа в Приаралье даст серьезные дивиденды

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