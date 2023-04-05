https://uz.sputniknews.ru/20230405/glava-yunisef-v-uzbekistane-rabota-v-priarale-dast-sereznye-dividendy-33520044.html

Глава ЮНИСЕФ в Узбекистане: работа в Приаралье даст серьезные дивиденды

Глава ЮНИСЕФ в Узбекистане: работа в Приаралье даст серьезные дивиденды

Спасение Арала создаст лучшие условия жизни для местного населения.

2023-04-05T08:28+0500

2023-04-05T08:28+0500

2023-04-05T10:52+0500

узбекистан

приаралье

аральское море

оон

юнисеф

экология

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде рассказал о работе по ликвидации последствий Аральской катастрофы. Об этом сообщает ИА "Дунё".Органы ООН уделяют особое внимание восстановлению экологии в регионе, а также уменьшению влияния этой катастрофы на детей.По словам Мамедзаде, проводящаяся в регионе работа в будущем даст свои плоды и создаст наилучшие условия жизни для местного населения.Напомним, Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро в Средней Азии, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана.С 1960-х годов уровень моря (и объем воды в нем) стал быстро снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек — Амударьи и Сырдарьи с целью орошения.Его высыхание — одна их крупнейших мировых экологических катастроф, которая стала причиной ряда экологических, социально-экономических и гуманитарных проблем не только для Узбекистана, но и для всех государств региона.В 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на высохшем дне Аральского моря начали высаживать леса. За 4 года Министерство по чрезвычайным ситуациям и лесными хозяйствами страны создало 1 млн 620 тыс. гектаров леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.В 2022 году в Аральское море поступило 816 млн кубических метров воды, а только за первые два месяца 2023 года — 803 млн кубических метров.Читайте также:Саида Мирзиёева рассказала об Аральском культурном саммите в ООНВ Таджикистане обсудят спасение Арала

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