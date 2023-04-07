https://uz.sputniknews.ru/20230407/33642324.html

Жить рядом с шумной дорогой может быть опасно для здоровья — ученые

Жить рядом с шумной дорогой может быть опасно для здоровья — ученые

В рамках исследования специалисты изучили данные о состоянии здоровья 240 тысяч человек.

2023-04-07T07:00+0500

2023-04-07T07:00+0500

2023-04-07T07:00+0500

это интересно

здоровье

ученые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/06/33642497_12:0:2972:1665_1920x0_80_0_0_7d9274e706a8d625969eb1cfddf3f0c7.jpg

Проживание рядом с шумной дорогой может вызвать гипертонию и сердечные приступы. К такому выводу пришли ученые, пишет Science Direct.Исследователи из Пекинского университета проанализировали данные 240 тысяч человек от 40 до 69 лет. В начале эксперимента ни у кого из них не было высокого кровяного давления. Ученые оценили уровни уличного шума по адресу проживания каждого участника — они включали в себя звуки от дорожного движения, поездов, самолетов и промышленных предприятий.Спустя восемь лет специалисты повторно обследовали участников. Они выявили 21 140 случаев первичной гипертонии. Среднесуточный уровень шума свыше 65 децибел (что сравнимо с громким разговором на расстоянии в один метр от слушателя) повышал риск развития артериальной гипертензии на 13% по сравнению со среднесуточным уровнем шума менее 55 децибел. Повышенная концентрация твердых частиц в воздухе размером 2,5 микрометра увеличивала риск развития гипертензии на 22 процента.Читайте также: Топ самых вредных "полезных" привычек

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

здоровье ученые исследования уровень шума шумная дорога риск гипертонии высокого давления сердечных приступов