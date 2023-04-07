https://uz.sputniknews.ru/20230407/33642324.html
Жить рядом с шумной дорогой может быть опасно для здоровья — ученые
Жить рядом с шумной дорогой может быть опасно для здоровья — ученые
В рамках исследования специалисты изучили данные о состоянии здоровья 240 тысяч человек.
2023-04-07T07:00+0500
2023-04-07T07:00+0500
2023-04-07T07:00+0500
это интересно
здоровье
ученые
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Проживание рядом с шумной дорогой может вызвать гипертонию и сердечные приступы. К такому выводу пришли ученые, пишет Science Direct.Исследователи из Пекинского университета проанализировали данные 240 тысяч человек от 40 до 69 лет. В начале эксперимента ни у кого из них не было высокого кровяного давления. Ученые оценили уровни уличного шума по адресу проживания каждого участника — они включали в себя звуки от дорожного движения, поездов, самолетов и промышленных предприятий.Спустя восемь лет специалисты повторно обследовали участников. Они выявили 21 140 случаев первичной гипертонии. Среднесуточный уровень шума свыше 65 децибел (что сравнимо с громким разговором на расстоянии в один метр от слушателя) повышал риск развития артериальной гипертензии на 13% по сравнению со среднесуточным уровнем шума менее 55 децибел. Повышенная концентрация твердых частиц в воздухе размером 2,5 микрометра увеличивала риск развития гипертензии на 22 процента.Читайте также: Топ самых вредных "полезных" привычек
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здоровье ученые исследования уровень шума шумная дорога риск гипертонии высокого давления сердечных приступов
здоровье ученые исследования уровень шума шумная дорога риск гипертонии высокого давления сердечных приступов
Жить рядом с шумной дорогой может быть опасно для здоровья — ученые
В рамках исследования специалисты изучили данные о состоянии здоровья 240 тысяч человек.
Проживание рядом с шумной дорогой может вызвать гипертонию и сердечные приступы. К такому выводу пришли ученые, пишет Science Direct
.
Исследователи из Пекинского университета проанализировали данные 240 тысяч человек от 40 до 69 лет. В начале эксперимента ни у кого из них не было высокого кровяного давления. Ученые оценили уровни уличного шума по адресу проживания каждого участника — они включали в себя звуки от дорожного движения, поездов, самолетов и промышленных предприятий.
Спустя восемь лет специалисты повторно обследовали участников. Они выявили 21 140 случаев первичной гипертонии. Среднесуточный уровень шума свыше 65 децибел (что сравнимо с громким разговором на расстоянии в один метр от слушателя) повышал риск развития артериальной гипертензии на 13% по сравнению со среднесуточным уровнем шума менее 55 децибел. Повышенная концентрация твердых частиц в воздухе размером 2,5 микрометра увеличивала риск развития гипертензии на 22 процента.