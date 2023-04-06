https://uz.sputniknews.ru/20230406/top-samyx-vrednyx-poleznyx-privychek--33636820.html
Топ самых вредных "полезных" привычек
Топ самых вредных "полезных" привычек
Российский специалист раскрыла правду о полезных привычках.
2023-04-06T22:00+0500
2023-04-06T22:00+0500
2023-04-06T22:00+0500
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Многие люди даже не догадываются о вреде популярных псевдополезных привычек, рассказала эндокринолог Елизавета Кардапольцева в беседе с "Известиями".Например, употребление БАДов в пищу. По словам эксперта, неизвестно точное количество вещества, содержащихся в этих добавках. Также никто не может дать точный ответ, как организм отреагирует на него.Долгий и бесконтрольный прием добавков может стать причиной острой печеночной недостаточности, токсического гепатита и многих других опасных болезней.Палеолитическая диета – еще одна распространенная ошибка, во время которой люди ограничивают свое питание. Поклонники этой системы едят много красного мяса, забывая про бобовые, злаки и молочные продукты.Сейчас медики вообще советуют не разделять продукты на "хорошие" и "плохие", потому что все зависит от объемов и частоты употребления.Лучше всего ориентироваться по методу тарелки – овощи должны занимать 50% ее поверхности, белок и углеводы – по 25%. Так, организм сможет получать все необходимые микроэлементы, отметила эксперт.Кроме того, нельзя перегружать организм тренировками, потому что они дают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Перед началом занятий стоит обратиться к специалисту за консультацией. Особенно это важно для людей, страдающих от давление или перенесших инфаркт.Читайте также:
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топ самых вредных полезных привычек вредные советы привычки диета как быть здоровым что вредит здоровью плохое самочувствие причины здоровье диета спорт врач как быть здоровым
топ самых вредных полезных привычек вредные советы привычки диета как быть здоровым что вредит здоровью плохое самочувствие причины здоровье диета спорт врач как быть здоровым
Топ самых вредных "полезных" привычек
Российский специалист раскрыла правду о "правильном питании", спортивных нагрузках и витаминах.
Многие люди даже не догадываются о вреде популярных псевдополезных привычек, рассказала эндокринолог Елизавета Кардапольцева в беседе с "Известиями".
Например, употребление БАДов в пищу. По словам эксперта, неизвестно точное количество вещества, содержащихся в этих добавках. Также никто не может дать точный ответ, как организм отреагирует на него.
Долгий и бесконтрольный прием добавков может стать причиной острой печеночной недостаточности, токсического гепатита и многих других опасных болезней.
"БАДы лучше заменить на натуральное питание и не верить, что в современных продуктах нет полезных веществ. Большинство овощей и фруктов даже после заморозки сохраняют клетчатку, часть витаминов и микроэлементов",- объяснила врач.
Палеолитическая диета – еще одна распространенная ошибка, во время которой люди ограничивают свое питание. Поклонники этой системы едят много красного мяса, забывая про бобовые, злаки и молочные продукты.
"Чрезмерное употребление красного мяса приводит к повышению уровня триметиламина-N-оксида (TMAO) в организме, который влияет на состояние сосудов. Такая диета приводит к проблемам в работе ЖКТ и, как ни странно, к лишнему весу. Самая полезная и сбалансированная диета и не только для сердечной-сосудистой системы, а в целом для организма, — средиземноморская",- считает специалист.
Сейчас медики вообще советуют не разделять продукты на "хорошие" и "плохие", потому что все зависит от объемов и частоты употребления.
Лучше всего ориентироваться по методу тарелки – овощи должны занимать 50% ее поверхности, белок и углеводы – по 25%. Так, организм сможет получать все необходимые микроэлементы, отметила эксперт.
Кроме того, нельзя перегружать организм тренировками, потому что они дают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Перед началом занятий стоит обратиться к специалисту за консультацией. Особенно это важно для людей, страдающих от давление или перенесших инфаркт.