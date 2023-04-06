https://uz.sputniknews.ru/20230406/top-samyx-vrednyx-poleznyx-privychek--33636820.html

Топ самых вредных "полезных" привычек

Топ самых вредных "полезных" привычек

Российский специалист раскрыла правду о полезных привычках.

2023-04-06T22:00+0500

2023-04-06T22:00+0500

2023-04-06T22:00+0500

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Многие люди даже не догадываются о вреде популярных псевдополезных привычек, рассказала эндокринолог Елизавета Кардапольцева в беседе с "Известиями".Например, употребление БАДов в пищу. По словам эксперта, неизвестно точное количество вещества, содержащихся в этих добавках. Также никто не может дать точный ответ, как организм отреагирует на него.Долгий и бесконтрольный прием добавков может стать причиной острой печеночной недостаточности, токсического гепатита и многих других опасных болезней.Палеолитическая диета – еще одна распространенная ошибка, во время которой люди ограничивают свое питание. Поклонники этой системы едят много красного мяса, забывая про бобовые, злаки и молочные продукты.Сейчас медики вообще советуют не разделять продукты на "хорошие" и "плохие", потому что все зависит от объемов и частоты употребления.Лучше всего ориентироваться по методу тарелки – овощи должны занимать 50% ее поверхности, белок и углеводы – по 25%. Так, организм сможет получать все необходимые микроэлементы, отметила эксперт.Кроме того, нельзя перегружать организм тренировками, потому что они дают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Перед началом занятий стоит обратиться к специалисту за консультацией. Особенно это важно для людей, страдающих от давление или перенесших инфаркт.Читайте также:

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