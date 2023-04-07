https://uz.sputniknews.ru/20230407/na-chm-po-boksu-v-tashkent-priedet-bolee-640-sportsmenov-33642625.html

На ЧМ по боксу в Ташкент приедет более 640 спортсменов

На ЧМ по боксу в Ташкент приедет более 640 спортсменов

Для участия в состязаниях уже зарегистрировались спортсмены из 104 стран.

2023-04-07T08:04+0500

2023-04-07T08:04+0500

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спорт

узбекистан

бокс

чемпионат мира по боксу

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ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Чемпионат мира по боксу среди мужчин в Ташкенте примет спортсменов из 104 стран, сообщает пресс-служба Международной боксерской ассоциации.Срок регистрации на состязания продлили до 14 апреля. В тринадцати весовых категориях уже зарегистрировались более 640 спортсменов.Чемпионат пройдет в Humo Arena в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн, а победители получат по $200 тыс. Приз за второе место - $100 тыс., а бронзовым медалистам достанется по $50 тыс.Начнется чемпионат 30 апреля с церемонии открытия, первые бои пройдут 1 мая, а финальные - 13 и 14 мая, сообщили в ассоциации.Читайте также: Кто представит Узбекистан на чемпионате Азии по спортивной борьбе — подробности

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