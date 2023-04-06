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https://uz.sputniknews.ru/20230406/kto-predstavit-uzbekistan-na-chempionate-azii-po-sportivnoy-borbe-podrobnosti-33608578.html
Кто представит Узбекистан на чемпионате Азии по спортивной борьбе — подробности
Кто представит Узбекистан на чемпионате Азии по спортивной борьбе — подробности
Соревнования пройдут в Астане с 9 по 14 апреля. Сборная Узбекистана встретится с сильнейшими спортсменами континента
2023-04-06T09:45+0500
2023-04-06T09:51+0500
узбекистан
спорт
борьба
астана
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Чемпионат Азии по спортивной борьбе пройдет в Астане с 9 по 14 апреля, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.Так, участие в соревнованиях по вольной борьбе примут:В состязаниях по греко-римской борьбе участвуют:В женской борьбе Узбекистан представят:Читайте также:
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узбекистан казахстан астана спорт греко-римская борьба чемпионат азии сборная соревнования женская борьба вольная борьба
узбекистан казахстан астана спорт греко-римская борьба чемпионат азии сборная соревнования женская борьба вольная борьба

Кто представит Узбекистан на чемпионате Азии по спортивной борьбе — подробности

09:45 06.04.2023 (обновлено: 09:51 06.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет Узбекистанасборная Узбекистана примет участие в чемпионате Азии по спортивной борьбе
сборная Узбекистана примет участие в чемпионате Азии по спортивной борьбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Соревнования пройдут в Астане с 9 по 14 апреля. Сборная Узбекистана встретится с сильнейшими спортсменами континента.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Чемпионат Азии по спортивной борьбе пройдет в Астане с 9 по 14 апреля, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.
Так, участие в соревнованиях по вольной борьбе примут:
Нодиржон Сафаров — 57 кг;
Сардор Рузимов — 61 кг;
Умиджон Джалолов — 65 кг;
Зафарбек Отахонов — 70 кг;
Жафар Чулибоев — 74 кг;
Бекзод Абдурахмонов — 79 кг;
Бобур Исломов — 86 кг;
Ажинияз Сапарниязов — 92 кг;
Махсуд Вайсалов — 97 кг;
Сардорбек Холматов — 125 кг.
В состязаниях по греко-римской борьбе участвуют:
Ихтиёр Ботиров — 55 кг;
Акмал Хамроев — 60 кг;
Шермухаммад Шарибжанов — 63 кг;
Аброр Атабоев — 67 кг;
Джамол Джумабоев — 72 кг;
Арам Варданян — 77 кг;
Мухаммадкодир Расулов — 82 кг;
Жалгасбай Бердимуратов — 87 кг;
Аброрбек Нурмухаммедов — 97 кг;
Темурбек Насимов — 130 кг.
В женской борьбе Узбекистан представят:
Жасмина Иммаева — 50 кг;
Актенге Кеунимжаева — 53 кг;
Шоҳида Ахмедова — 55 кг;
Лайло Собирова — 57 кг;
Сабриназ Джиенбаева — 59 кг;
Дилфуза Аимбетова — 62 кг;
Ариухан Джумабаева — 65 кг;
Феруза Эсенбаева — 68 кг;
Светлана Окназарова —72 кг;
Озода Зарипбоева — 76 кг.
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