https://uz.sputniknews.ru/20230406/kto-predstavit-uzbekistan-na-chempionate-azii-po-sportivnoy-borbe-podrobnosti-33608578.html

Кто представит Узбекистан на чемпионате Азии по спортивной борьбе — подробности

Кто представит Узбекистан на чемпионате Азии по спортивной борьбе — подробности

Соревнования пройдут в Астане с 9 по 14 апреля. Сборная Узбекистана встретится с сильнейшими спортсменами континента

2023-04-06T09:45+0500

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узбекистан

спорт

борьба

астана

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Чемпионат Азии по спортивной борьбе пройдет в Астане с 9 по 14 апреля, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.В составе сборной Узбекистана 30 атлетов.Так, участие в соревнованиях по вольной борьбе примут:В состязаниях по греко-римской борьбе участвуют:В женской борьбе Узбекистан представят:Читайте также:

узбекистан

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