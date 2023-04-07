https://uz.sputniknews.ru/20230407/obstanovka-regione-shos-ostaetsya-slozhnoy-dinamichnoy-33661223.html

Обстановка в регионе ШОС остается сложной и динамичной

Обстановка в регионе ШОС остается сложной и динамичной

В Ташкенте проходит 39-е заседание Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества

2023-04-07T12:43+0500

2023-04-07T12:43+0500

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узбекистан

шос

ратс шос

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Обстановка в регионе ШОС остается сложной и динамичной. Геополитическая картина мира находится под давлением различных вызовов и угроз.Об этом заявил представитель Казахстана Нургали Билисбеков на 39-м заседании Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте.Генераторами напряженности, по словам Билисбекова, выступают кризисные события в Восточной Европе, Средней Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке.Таким образом, эффективность региональной безопасности на пространстве ШОС прямо зависит от упреждающего реагирования на новые гибридные проявления трех зол.Читайте также: Секретариат ШОС и медиагруппа "Россия сегодня" договорились о сотрудничестве

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