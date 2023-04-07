https://uz.sputniknews.ru/20230407/obstanovka-regione-shos-ostaetsya-slozhnoy-dinamichnoy-33661223.html
Обстановка в регионе ШОС остается сложной и динамичной
Обстановка в регионе ШОС остается сложной и динамичной
В Ташкенте проходит 39-е заседание Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества
2023-04-07T12:43+0500
2023-04-07T12:43+0500
2023-04-07T13:57+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Обстановка в регионе ШОС остается сложной и динамичной. Геополитическая картина мира находится под давлением различных вызовов и угроз.Об этом заявил представитель Казахстана Нургали Билисбеков на 39-м заседании Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте.Генераторами напряженности, по словам Билисбекова, выступают кризисные события в Восточной Европе, Средней Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке.Таким образом, эффективность региональной безопасности на пространстве ШОС прямо зависит от упреждающего реагирования на новые гибридные проявления трех зол.Читайте также: Секретариат ШОС и медиагруппа "Россия сегодня" договорились о сотрудничестве
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узбекистан ташкент совет ратс шос регион обстановка 39-е заседание
узбекистан ташкент совет ратс шос регион обстановка 39-е заседание
Обстановка в регионе ШОС остается сложной и динамичной
12:43 07.04.2023 (обновлено: 13:57 07.04.2023)
В Ташкенте проходит 39-е заседание Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Обстановка в регионе ШОС остается сложной и динамичной. Геополитическая картина мира находится под давлением различных вызовов и угроз.
Об этом заявил представитель Казахстана Нургали Билисбеков на 39-м заседании Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте.
Генераторами напряженности, по словам Билисбекова, выступают кризисные события в Восточной Европе, Средней Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке.
"Террористическая обстановка в регионе остается сложной и динамичной. Угрозы терроризма, сепаратизма, экстремизма наряду с межконфессиональными факторами дополняются обострением межнациональных отношений. Растет влияние информационных угроз, которые стали серьезным инструментом внутренней и внешней политики", — подчеркнул Нургали Билисбеков.
Таким образом, эффективность региональной безопасности на пространстве ШОС прямо зависит от упреждающего реагирования на новые гибридные проявления трех зол.
"Поэтому сегодня важное значение приобретает повышение потенциалов взаимодействия компетентных органов государств членов Шанхайской организации сотрудничества", — отметил Нургали Билисбеков.