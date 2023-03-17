https://uz.sputniknews.ru/20230317/32989967.html

Секретариат ШОС и медиагруппа "Россия сегодня" договорились о сотрудничестве

Секретариат ШОС и медиагруппа "Россия сегодня" договорились о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве подписали Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный директор Медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.

2023-03-17T14:05+0500

2023-03-17T14:05+0500

2023-03-17T14:43+0500

россия

миа "россия сегодня"

шос

дмитрий киселев

сотрудничество

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АСТАНА, 17 мар - Sputnik. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин и генеральный директор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев подписали договор о сотрудничестве, сообщила пресс-служба ШОС. Чжан Мин прибыл в Москву для участия в пленарном заседании XV Международного экономического форума государств-участников СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС". На встрече с генеральным секретарем ШОС Дмитрий Киселев подчеркнул, что Медиагруппа "Россия Сегодня" готова обеспечивать качественную эксплуатацию и поддержку веб-страницы секретариата ШОС, активно участвовать в информационном освещении деятельности организации для повышения международного имиджа и влияния ШОС, отметили в пресс-службе. Чжан Мин поблагодарил агентство за большую поддержку, а также предложил расширить практику контактов между информационными агентствами государств-членов ШОС для максимального распространения "голоса ШОС". В завершение встречи стороны подписали новый договор о поддержке сайта ШОС.Читайте также: Россия предлагает усовершенствовать работу ШОС

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