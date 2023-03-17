https://uz.sputniknews.ru/20230317/32989967.html
Секретариат ШОС и медиагруппа "Россия сегодня" договорились о сотрудничестве
Секретариат ШОС и медиагруппа "Россия сегодня" договорились о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве подписали Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный директор Медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
2023-03-17T14:05+0500
2023-03-17T14:05+0500
2023-03-17T14:43+0500
россия
миа "россия сегодня"
шос
дмитрий киселев
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/11/32990136_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e3d7522a1840ee66c383447362e425b2.jpg
АСТАНА, 17 мар - Sputnik. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин и генеральный директор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев подписали договор о сотрудничестве, сообщила пресс-служба ШОС. Чжан Мин прибыл в Москву для участия в пленарном заседании XV Международного экономического форума государств-участников СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС". На встрече с генеральным секретарем ШОС Дмитрий Киселев подчеркнул, что Медиагруппа "Россия Сегодня" готова обеспечивать качественную эксплуатацию и поддержку веб-страницы секретариата ШОС, активно участвовать в информационном освещении деятельности организации для повышения международного имиджа и влияния ШОС, отметили в пресс-службе. Чжан Мин поблагодарил агентство за большую поддержку, а также предложил расширить практику контактов между информационными агентствами государств-членов ШОС для максимального распространения "голоса ШОС". В завершение встречи стороны подписали новый договор о поддержке сайта ШОС.Читайте также: Россия предлагает усовершенствовать работу ШОС
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/11/32990136_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_765afd61c77b03c492cddc6faf1407d3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
международная медиагруппа "россия сегодня" шанхайская организация сотрудничества шос сайт партнерство договор о сотрудничестве дмитрий киселев генеральный секретарь чжан мин
международная медиагруппа "россия сегодня" шанхайская организация сотрудничества шос сайт партнерство договор о сотрудничестве дмитрий киселев генеральный секретарь чжан мин
Секретариат ШОС и медиагруппа "Россия сегодня" договорились о сотрудничестве
14:05 17.03.2023 (обновлено: 14:43 17.03.2023)
Договор о сотрудничестве подписали Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный директор Медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
АСТАНА, 17 мар - Sputnik. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин и генеральный директор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев подписали договор о сотрудничестве, сообщила пресс-служба ШОС.
Чжан Мин прибыл в Москву для участия в пленарном заседании XV Международного экономического форума государств-участников СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС".
На встрече с генеральным секретарем ШОС Дмитрий Киселев подчеркнул, что Медиагруппа "Россия Сегодня" готова обеспечивать качественную эксплуатацию и поддержку веб-страницы секретариата ШОС, активно участвовать в информационном освещении деятельности организации для повышения международного имиджа и влияния ШОС, отметили в пресс-службе.
Чжан Мин поблагодарил агентство за большую поддержку, а также предложил расширить практику контактов между информационными агентствами государств-членов ШОС для максимального распространения "голоса ШОС".
В завершение встречи стороны подписали новый договор о поддержке сайта ШОС.