https://uz.sputniknews.ru/20230407/v-uzbekistane-snizili-stoimost-dizelnogo-topliva-podrobnosti-33664000.html

В Узбекистане снизили стоимость дизельного топлива — подробности

В Узбекистане снизили стоимость дизельного топлива — подробности

Это произошло благодаря увеличению производственных мощностей завода "Uzbekistan GTL"

2023-04-07T13:52+0500

2023-04-07T13:52+0500

2023-04-07T14:38+0500

узбекистан

дизельное топливо

стоимость

экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" с 5 апреля снизило стартовую цену одной тонны синтетического дизельного топлива до 10 млн 116 тыс. 972 сумов, сообщает пресс-служба компании.Первоначальная цена составляла 15,5 млн сумов.В ноябре 2022 года за счет запуска второй очереди завод перевели в режим полной эксплуатации. В результате увеличили объемы производства готовой продукции и снизили ее себестоимость.Напомним, синтетическое дизельное топлив GTL подходит для моделей легковых и грузовых автомобилей, работающих на топливе "Евро-4" и выше.Кроме того, оно подходит габаритной и специальной технике с дизельным двигателем, произведенной как в Узбекистане, так и за рубежом.Читайте также:

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