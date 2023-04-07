https://uz.sputniknews.ru/20230407/v-uzbekistane-snizili-stoimost-dizelnogo-topliva-podrobnosti-33664000.html
В Узбекистане снизили стоимость дизельного топлива — подробности
В Узбекистане снизили стоимость дизельного топлива — подробности
Это произошло благодаря увеличению производственных мощностей завода "Uzbekistan GTL"
2023-04-07T13:52+0500
2023-04-07T13:52+0500
2023-04-07T14:38+0500
узбекистан
дизельное топливо
стоимость
экономика
общество
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" с 5 апреля снизило стартовую цену одной тонны синтетического дизельного топлива до 10 млн 116 тыс. 972 сумов, сообщает пресс-служба компании.Первоначальная цена составляла 15,5 млн сумов.В ноябре 2022 года за счет запуска второй очереди завод перевели в режим полной эксплуатации. В результате увеличили объемы производства готовой продукции и снизили ее себестоимость.Напомним, синтетическое дизельное топлив GTL подходит для моделей легковых и грузовых автомобилей, работающих на топливе "Евро-4" и выше.Кроме того, оно подходит габаритной и специальной технике с дизельным двигателем, произведенной как в Узбекистане, так и за рубежом.Читайте также:
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узбекистан узбекнефтегаз uzbekistan gtl топливо дизельное топливо стоимость снижение первоначальная цена
узбекистан узбекнефтегаз uzbekistan gtl топливо дизельное топливо стоимость снижение первоначальная цена
В Узбекистане снизили стоимость дизельного топлива — подробности
13:52 07.04.2023 (обновлено: 14:38 07.04.2023)
Это произошло благодаря увеличению производственных мощностей завода "Uzbekistan GTL". Новая цена действует с 5 апреля.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
АО "Узбекнефтегаз" с 5 апреля снизило стартовую цену одной тонны синтетического дизельного топлива до 10 млн 116 тыс. 972 сумов, сообщает
пресс-служба компании.
Первоначальная цена составляла 15,5 млн сумов.
В ноябре 2022 года за счет запуска второй очереди завод перевели в режим полной эксплуатации. В результате увеличили объемы производства готовой продукции и снизили ее себестоимость.
Напомним, синтетическое дизельное топлив GTL подходит для моделей легковых и грузовых автомобилей, работающих на топливе "Евро-4" и выше.
Кроме того, оно подходит габаритной и специальной технике с дизельным двигателем, произведенной как в Узбекистане, так и за рубежом.