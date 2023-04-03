https://uz.sputniknews.ru/20230403/tatneft-otkryla-tretyu-azs-uzbekistane-33462259.html
Татнефть открыла третью АЗС в Узбекистане — фото
Татнефть открыла третью АЗС в Узбекистане — фото
На автозаправочной станции будет доступен бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98
2023-04-03T10:21+0500
2023-04-03T10:21+0500
2023-04-03T10:36+0500
общество
узбекистан
россия
татарстан
бензин
дизельное топливо
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Третья по счету заправочная станция российской нефтяной компании "Татнефть" в Узбекистане открылась в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.На АЗС будут доступны бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98 и дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко" (Татарстан)."Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. В 2019-м российская нефтяная компания открыла в Узбекистане две автозаправки в Ташкенте и Нурафшане (Ташкентская область).Также в этом году российская компания подписала с АО "Узхимпром" договор о продаже 100 % активов ООО "Первый резинотехнический завод" в Ташкентской области.Читайте также:
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан россия татарстан самарканд бензин дизельное топливо нефтяная компания "татнефть" "танеко" ао "узхимпром"
узбекистан россия татарстан самарканд бензин дизельное топливо нефтяная компания "татнефть" "танеко" ао "узхимпром"
Татнефть открыла третью АЗС в Узбекистане — фото
10:21 03.04.2023 (обновлено: 10:36 03.04.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
На автозаправочной станции будет доступен бензин марок Аи-92, Аи-95, Аи-98.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Третья по счету заправочная станция российской нефтяной компании "Татнефть" в Узбекистане открылась в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.
На АЗС будут доступны бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98 и дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко" (Татарстан).
"Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. В 2019-м российская нефтяная компания открыла в Узбекистане две автозаправки в Ташкенте и Нурафшане (Ташкентская область).
Также в этом году российская компания подписала с АО "Узхимпром" договор о продаже 100 % активов ООО "Первый резинотехнический завод" в Ташкентской области.