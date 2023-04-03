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https://uz.sputniknews.ru/20230403/tatneft-otkryla-tretyu-azs-uzbekistane-33462259.html
Татнефть открыла третью АЗС в Узбекистане — фото
Татнефть открыла третью АЗС в Узбекистане — фото
На автозаправочной станции будет доступен бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98
2023-04-03T10:21+0500
2023-04-03T10:36+0500
общество
узбекистан
россия
татарстан
бензин
дизельное топливо
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Третья по счету заправочная станция российской нефтяной компании "Татнефть" в Узбекистане открылась в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.На АЗС будут доступны бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98 и дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко" (Татарстан)."Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. В 2019-м российская нефтяная компания открыла в Узбекистане две автозаправки в Ташкенте и Нурафшане (Ташкентская область).Также в этом году российская компания подписала с АО "Узхимпром" договор о продаже 100 % активов ООО "Первый резинотехнический завод" в Ташкентской области.Читайте также:
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан россия татарстан самарканд бензин дизельное топливо нефтяная компания "татнефть" "танеко" ао "узхимпром"
узбекистан россия татарстан самарканд бензин дизельное топливо нефтяная компания "татнефть" "танеко" ао "узхимпром"

Татнефть открыла третью АЗС в Узбекистане — фото

10:21 03.04.2023 (обновлено: 10:36 03.04.2023)
© Sputnik / Рамиз Бахтияров"Татнефть" открыла 3-ю заправку в Самарканде
Татнефть открыла 3-ю заправку в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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На автозаправочной станции будет доступен бензин марок Аи-92, Аи-95, Аи-98.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Третья по счету заправочная станция российской нефтяной компании "Татнефть" в Узбекистане открылась в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров"Татнефть" открыла 3-ю заправку в Самарканде
Татнефть открыла 3-ю заправку в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2023
"Татнефть" открыла 3-ю заправку в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На АЗС будут доступны бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98 и дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко" (Татарстан).
"Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. В 2019-м российская нефтяная компания открыла в Узбекистане две автозаправки в Ташкенте и Нурафшане (Ташкентская область).
Также в этом году российская компания подписала с АО "Узхимпром" договор о продаже 100 % активов ООО "Первый резинотехнический завод" в Ташкентской области.
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