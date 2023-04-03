https://uz.sputniknews.ru/20230403/tatneft-otkryla-tretyu-azs-uzbekistane-33462259.html

Татнефть открыла третью АЗС в Узбекистане — фото

Татнефть открыла третью АЗС в Узбекистане — фото

На автозаправочной станции будет доступен бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98

2023-04-03T10:21+0500

2023-04-03T10:21+0500

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общество

узбекистан

россия

татарстан

бензин

дизельное топливо

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Третья по счету заправочная станция российской нефтяной компании "Татнефть" в Узбекистане открылась в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.На АЗС будут доступны бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98 и дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко" (Татарстан)."Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. В 2019-м российская нефтяная компания открыла в Узбекистане две автозаправки в Ташкенте и Нурафшане (Ташкентская область).Также в этом году российская компания подписала с АО "Узхимпром" договор о продаже 100 % активов ООО "Первый резинотехнический завод" в Ташкентской области.Читайте также:

узбекистан

россия

татарстан

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узбекистан россия татарстан самарканд бензин дизельное топливо нефтяная компания "татнефть" "танеко" ао "узхимпром"