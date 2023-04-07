https://uz.sputniknews.ru/20230407/v-uzbekistane-ustanovyat-stancii-monitoringa-zagryazneniya-vozduha-33643904.html
В Узбекистане установят станции мониторинга загрязнения воздуха
В Узбекистане установят станции мониторинга загрязнения воздуха
Президента Шавката Мирзиёева ознакомили с мероприятиями в сфере охраны природы
2023-04-07T08:35+0500
2023-04-07T08:35+0500
2023-04-07T09:17+0500
узбекистан
общество
экология
охрана окружающей среды
шавкат мирзиёев
предприятия
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Глава Узбекистана ознакомился с мероприятиями в области охраны природы, сообщает пресс-служба президента.Особое внимание он уделил вопросам охраны воздуха, водных, земельных ресурсов и подземных богатств.В частности, в стране есть более 500 предприятий, на которых водоочистные сооружения не соответствуют стандартам, а на некоторых — таких сооружений нет вообще. Малый размер компенсаций за причинение вреда экологии привел к тому, что предприятиям выгоднее заплатить штраф, чем установить технологию очистки. В связи с этим предложили увеличить размер компенсации за сброс сточных вод сверх нормы. Глава государства поручил организовать деятельность инспекции экологического надзора.Кроме того, в стране ежегодно образуется 7 млн тонн бытовых отходов. Из них перерабатывают немногим более 2 млн тонн. Свалочный газ и сточные воды, которые образуют мусорные полигоны, наносят вред природе.На старом полигоне в Ахангаране запустили проект по выработке из отходов электроэнергии мощностью 15 мегаватт. Президент отметил необходимость расширить этот опыт, наладив переработку отходов и производство альтернативной энергии на других полигонах.Также отметили, что в хозяйствах залесенная площадь составляет лишь 8%. Есть возможность создания 221 тысячи гектаров лесов в степной и 15 тысяч гектаров лесов — в горной местности посредством развития древесных питомников.Глава государства поручил внедрить совершенно новую систему развития лесного хозяйства и реализации общенационального проекта "Яшил макон". В частности, определили, что создание парков и лесов будет осуществляться на основе целевой программы, финансируемой из централизованных источников.Кроме того, в сфере гидрометеорологии определили меры по увеличению количества автоматизированных метеорологических станций, автоматизации гидрологических измерений, запуску мобильного приложения агрометеорологической службы.В каждом районе и городе Узбекистана установят малые автоматизированные станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. На основе их данных будут формировать рейтинг чистоты воздуха и оценивать работу должностных лиц.Читайте также:
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узбекистан экология охрана окружающей среды президент шавкат мирзиёев предприятия штраф бытовые отходы загрязнение воздуха
узбекистан экология охрана окружающей среды президент шавкат мирзиёев предприятия штраф бытовые отходы загрязнение воздуха
В Узбекистане установят станции мониторинга загрязнения воздуха
08:35 07.04.2023 (обновлено: 09:17 07.04.2023)
Президента Шавката Мирзиёева ознакомили с мероприятиями в сфере охраны природы.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Глава Узбекистана ознакомился с мероприятиями в области охраны природы, сообщает
пресс-служба президента.
Особое внимание он уделил вопросам охраны воздуха, водных, земельных ресурсов и подземных богатств.
В частности, в стране есть более 500 предприятий, на которых водоочистные сооружения не соответствуют стандартам, а на некоторых — таких сооружений нет вообще. Малый размер компенсаций за причинение вреда экологии привел к тому, что предприятиям выгоднее заплатить штраф, чем установить технологию очистки. В связи с этим предложили увеличить размер компенсации за сброс сточных вод сверх нормы. Глава государства поручил организовать деятельность инспекции экологического надзора.
Кроме того, в стране ежегодно образуется 7 млн тонн бытовых отходов. Из них перерабатывают немногим более 2 млн тонн. Свалочный газ и сточные воды, которые образуют мусорные полигоны, наносят вред природе.
На старом полигоне в Ахангаране запустили проект по выработке из отходов электроэнергии мощностью 15 мегаватт. Президент отметил необходимость расширить этот опыт, наладив переработку отходов и производство альтернативной энергии на других полигонах.
Также отметили, что в хозяйствах залесенная площадь составляет лишь 8%. Есть возможность создания 221 тысячи гектаров лесов в степной и 15 тысяч гектаров лесов — в горной местности посредством развития древесных питомников.
Глава государства поручил внедрить совершенно новую систему развития лесного хозяйства и реализации общенационального проекта "Яшил макон". В частности, определили, что создание парков и лесов будет осуществляться на основе целевой программы, финансируемой из централизованных источников.
Кроме того, в сфере гидрометеорологии определили меры по увеличению количества автоматизированных метеорологических станций, автоматизации гидрологических измерений, запуску мобильного приложения агрометеорологической службы.
В каждом районе и городе Узбекистана установят малые автоматизированные станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. На основе их данных будут формировать рейтинг чистоты воздуха и оценивать работу должностных лиц.