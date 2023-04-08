https://uz.sputniknews.ru/20230408/v-uzbekistane-i-kvartale-perevypolnili-plan-po-postavke-szhizhennogo-gaza-33696336.html
В Узбекистане в I квартале перевыполнили план по поставке сжиженного газа
В Узбекистане в I квартале перевыполнили план по поставке сжиженного газа
Потребителям республики из запланированных 165,4 тыс. тонн сжиженного газа поставили 178,926 тыс. тонн
2023-04-08T13:42+0500
2023-04-08T13:42+0500
2023-04-08T13:42+0500
узбекистан
узбекнефтегаз
газ
газоснабжение
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В I квартале 2023 года нефтегазодобывающие управления и профильные предприятия произвели 180,173 тыс. тонн сжиженного газа, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".Предполагаемый показатель по установленному плану был 164,4 тыс. тонн. Таким образом, темп роста составил 102%.Потребителям республики из запланированных 165,4 тыс. тонн сжиженного газа поставили 178,926 тыс. тонн.Напомним, специалисты "Узбекнефтегаза" и Российского инжинирингового холдинга "Петон" недавно посетили Мубарекский газоперерабатывающий завод и Шуртанский газохимический комплекс и обсудили вопросы расширения сотрудничества.По итогам переговоров наметили проведение совместных исследований по монетизации этана, повышению эффективности процесса разделения и очистки сжиженных углеводородов, совершенствованию технологических мощностей производства.Читайте также: Российский холдинг помогает "Узбекнефтегазу" внедрять новые технологии
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узбекистан сжиженный газ ао "узбекнефтегаз" первый квартал установленный план темп роста нефтегазодобывающие управления поставки
узбекистан сжиженный газ ао "узбекнефтегаз" первый квартал установленный план темп роста нефтегазодобывающие управления поставки
В Узбекистане в I квартале перевыполнили план по поставке сжиженного газа
Потребителям республики из запланированных 165,4 тыс. тонн сжиженного газа поставили 178,926 тыс. тонн.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
В I квартале 2023 года нефтегазодобывающие управления и профильные предприятия произвели 180,173 тыс. тонн сжиженного газа, сообщает
пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".
Предполагаемый показатель по установленному плану был 164,4 тыс. тонн. Таким образом, темп роста составил 102%.
Потребителям республики из запланированных 165,4 тыс. тонн сжиженного газа поставили 178,926 тыс. тонн.
Напомним, специалисты "Узбекнефтегаза" и Российского инжинирингового холдинга "Петон" недавно посетили Мубарекский газоперерабатывающий завод и Шуртанский газохимический комплекс и обсудили вопросы расширения сотрудничества.
По итогам переговоров наметили проведение совместных исследований по монетизации этана, повышению эффективности процесса разделения и очистки сжиженных углеводородов, совершенствованию технологических мощностей производства.