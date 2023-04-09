https://uz.sputniknews.ru/20230409/press-sekretar-putina-nazval-minskie-soglasheniya-igroy-naperstki-33722136.html
Песков: Минские соглашения — это игра в наперстки
Песков: Минские соглашения — это игра в наперстки
Пресс-секретарь Путина считает ,что Россию обманывали
2023-04-09T16:19+0500
2023-04-09T16:19+0500
2023-04-09T16:19+0500
россия
дмитрий песков
интервью
политика
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки, сообщает РИА Новости.Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.В конце 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позже ее утверждение поддержал бывший президент Франции Франсуа Олланд, отметив, что геополитическая ситуация в то время складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.Оба политика участвовали в саммите "нормандской четверки", на котором согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января 2023 года также заявил, что "нормандский формат" переговоров был "дипломатической имитацией". А экс-лидер Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской коалиции" против России.По словам главы МИД Сергея Лаврова, те, кто подписал минские договоренности откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.Напомним, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписали в 2015 году. Они предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев так и не выполнил этот план.Читайте также: В Кремле отреагировали на расширение НАТО
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россия дмитрий песков интервью политика
россия дмитрий песков интервью политика
Песков: Минские соглашения — это игра в наперстки
Пресс-секретарь Путина считает, что Россию обманывали.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки, сообщает
РИА Новости.
"Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", — сказал Песков.
Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своем Tеlegram-канале.
В конце 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позже ее утверждение поддержал бывший президент Франции Франсуа Олланд, отметив, что геополитическая ситуация в то время складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.
Оба политика участвовали в саммите "нормандской четверки", на котором согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в конце января 2023 года также заявил, что "нормандский формат" переговоров был "дипломатической имитацией". А экс-лидер Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской коалиции" против России.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, те, кто подписал минские договоренности откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России.
Напомним, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписали в 2015 году. Они предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев так и не выполнил этот план.