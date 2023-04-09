https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-kakix-sferax-neyroseti-ne-smogut-zamenit-cheloveka-33720390.html
Эксперт: в каких сферах нейросети не смогут заменить человека
Эксперт: в каких сферах нейросети не смогут заменить человека
Искусственный интеллект не сможет конкурировать с людьми в таких сферах,как медицина образование,искусство и социальные услуги
2023-04-09T12:19+0500
2023-04-09T12:19+0500
2023-04-09T12:19+0500
это интересно
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человек
россия
профессия
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Нейросети, несмотря на возможности обрабатывать и анализировать большое количество данных, не смогут конкурировать с людьми в таких сферах, как медицина, образование, искусство и социальные услуги, сообщает РИА Новости.Вместе с тем, по его словам, в некоторых случаях нейросети могут дополнить человеческий труд. Например, в медицине для диагностики МРТ-снимков, но окончательное решение о лечении все равно принимает врач на основе своих знаний и опыта.При этом есть задачи, которые таким технологиям под силу.Ранее для РИА Новости провели исследование, которое показало, что 18% опрошенных уверены в том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий.Те, кто уверен в возможностях искусственного интеллекта считают, что в перспективе нейросеть сможет заменить дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, программистов и логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, финансистов, социологов, юристов, журналистов, преподавателей и психологов.Читайте также: Нейросеть иллюстрирует “Бобур-наме”
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россия искусственный интеллект профессии общество это интересно
россия искусственный интеллект профессии общество это интересно
Эксперт: в каких сферах нейросети не смогут заменить человека
Нейросети могут дополнить человеческий труд, но не обеспечат сопереживание и человеческий контакт.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik.
Нейросети, несмотря на возможности обрабатывать и анализировать большое количество данных, не смогут конкурировать с людьми в таких сферах, как медицина, образование, искусство и социальные услуги, сообщает
РИА Новости.
"Не все виды работ могут быть заменены нейросетями. Например, искусственный интеллект не может заменить профессии, которые требуют эмпатии и человеческого контакта. К ним относится работа в области искусства, медицины, образования и соцуслуг. В этих областях необходимы человеческие навыки и качества, которые не могут быть воссозданы с помощью нейросетей", — считает эксперт Ринат Галямов.
Вместе с тем, по его словам, в некоторых случаях нейросети могут дополнить человеческий труд. Например, в медицине для диагностики МРТ-снимков, но окончательное решение о лечении все равно принимает врач на основе своих знаний и опыта.
При этом есть задачи, которые таким технологиям под силу.
"Нейросети могут успешно решать задачи, которые требуют большого объема повторяющейся работы, анализа большого количества данных, поиска закономерностей и т.д. Такие задачи могут включать распознавание речи и образов, классификацию изображений, рекомендации товаров и услуг, и многое другое", — добавил Галямов.
Ранее для РИА Новости провели исследование, которое показало, что 18% опрошенных уверены в том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий.
Те, кто уверен в возможностях искусственного интеллекта считают, что в перспективе нейросеть сможет заменить дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, программистов и логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, финансистов, социологов, юристов, журналистов, преподавателей и психологов.