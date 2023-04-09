https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-kakix-sferax-neyroseti-ne-smogut-zamenit-cheloveka-33720390.html

Эксперт: в каких сферах нейросети не смогут заменить человека

Эксперт: в каких сферах нейросети не смогут заменить человека

Искусственный интеллект не сможет конкурировать с людьми в таких сферах,как медицина образование,искусство и социальные услуги

2023-04-09T12:19+0500

2023-04-09T12:19+0500

2023-04-09T12:19+0500

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Нейросети, несмотря на возможности обрабатывать и анализировать большое количество данных, не смогут конкурировать с людьми в таких сферах, как медицина, образование, искусство и социальные услуги, сообщает РИА Новости.Вместе с тем, по его словам, в некоторых случаях нейросети могут дополнить человеческий труд. Например, в медицине для диагностики МРТ-снимков, но окончательное решение о лечении все равно принимает врач на основе своих знаний и опыта.При этом есть задачи, которые таким технологиям под силу.Ранее для РИА Новости провели исследование, которое показало, что 18% опрошенных уверены в том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий.Те, кто уверен в возможностях искусственного интеллекта считают, что в перспективе нейросеть сможет заменить дизайнеров, маркетологов, копирайтеров, программистов и логистов, бухгалтеров, менеджеров по продажам, HR-специалистов, финансистов, социологов, юристов, журналистов, преподавателей и психологов.Читайте также: Нейросеть иллюстрирует “Бобур-наме”

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