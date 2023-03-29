https://uz.sputniknews.ru/20230329/neyroset-illyustriruet-bobur-name-33291873.html

Нейросеть иллюстрирует “Бобур-наме”

Нейросеть иллюстрирует “Бобур-наме”

В Узбекистане интерес молодежи к наследию предков повысят с помощью современных технологий

2023-03-29T09:04+0500

2023-03-29T09:04+0500

2023-03-29T09:19+0500

культура

узбекистан

проект

искусственный интеллект

молодежь

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовал проект по иллюстрированию воспоминаний основателя Империи Великих Моголов, потомка Тамерлана Захир ад-дина Мухаммада Бабура, с помощью искусственного интеллекта. Проект запущен в Telegram-канале Boburnama.“Записки Бабура” уже в эпоху Великих Моголов были настольной книгой императоров. Их переводили на фарси. А иллюстрации к ним выполняли лучшие мастера индийской миниатюры.Также, по словам инициаторов данного проекта, лучший способ напомнить молодежи о том, что у нас есть такой предок, и привлечь ее внимание — это использовать известные современные технологии. Сегодня это нейронная сеть MidJourney.Читайте также:

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