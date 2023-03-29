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Нейросеть иллюстрирует “Бобур-наме”
Нейросеть иллюстрирует “Бобур-наме”
В Узбекистане интерес молодежи к наследию предков повысят с помощью современных технологий
2023-03-29T09:04+0500
2023-03-29T09:04+0500
2023-03-29T09:19+0500
культура
узбекистан
проект
искусственный интеллект
молодежь
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовал проект по иллюстрированию воспоминаний основателя Империи Великих Моголов, потомка Тамерлана Захир ад-дина Мухаммада Бабура, с помощью искусственного интеллекта. Проект запущен в Telegram-канале Boburnama.“Записки Бабура” уже в эпоху Великих Моголов были настольной книгой императоров. Их переводили на фарси. А иллюстрации к ним выполняли лучшие мастера индийской миниатюры.Также, по словам инициаторов данного проекта, лучший способ напомнить молодежи о том, что у нас есть такой предок, и привлечь ее внимание — это использовать известные современные технологии. Сегодня это нейронная сеть MidJourney.Читайте также:
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узбекистан проект искусственный интеллект бабур-наме молодежь бабур потомок тамерлана книга иллюстрации midjoruney инновации современные технологии
узбекистан проект искусственный интеллект бабур-наме молодежь бабур потомок тамерлана книга иллюстрации midjoruney инновации современные технологии
Нейросеть иллюстрирует “Бобур-наме”
09:04 29.03.2023 (обновлено: 09:19 29.03.2023)
Современные технологии повышают интерес молодёжи к наследию великих предков.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
В Узбекистане стартовал проект по иллюстрированию воспоминаний основателя Империи Великих Моголов, потомка Тамерлана Захир ад-дина Мухаммада Бабура, с помощью искусственного интеллекта. Проект запущен в Telegram
-канале Boburnama.
“Записки Бабура” уже в эпоху Великих Моголов были настольной книгой императоров. Их переводили на фарси. А иллюстрации к ним выполняли лучшие мастера индийской миниатюры.
“Почему наш выбор пал именно на "Записки Бабура", потому что он очень детально описал города, людей и смог передать атмосферу того времени. Это облегчает работу нейросети”, — рассказал один из авторов проекта.
Также, по словам инициаторов данного проекта, лучший способ напомнить молодежи о том, что у нас есть такой предок, и привлечь ее внимание — это использовать известные современные технологии. Сегодня это нейронная сеть MidJourney.