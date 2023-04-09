https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-uzbekistane-povysyat-finansovuyu-gramotnost-uchiteley-i-shkolnikov-33727134.html
В Узбекистане повысят финансовую грамотность учителей и школьников
В Узбекистане повысят финансовую грамотность учителей и школьников
Центробанк объявил конкурс для учителей на лучший урок по финансовой грамотности в рамках “Global Money Week 2023”.
2023-04-09T19:31+0500
2023-04-09T19:31+0500
2023-04-09T19:32+0500
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
конкурс
учителя
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1d/25739501_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_482090564591d2ddd46337db115da372.jpg
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Конкурс лучших школьных уроков на тему “Планируйте свои деньги. Планируйте своё будущее” анонсировали на образовательном веб-сайте по финансовой грамотности Центрального банка Узбекистана.К участию пригласили учителей 5-11 классов.Конкурсные работы нужно представить в формате видеоролика урока (до 20 минут) и методической разработки проведенного занятия до 30 апреля 2023 года.При оценке уроков жюри будут учитывать следующие критерии: Авторы лучших уроков получат призы от ЦБ:1 место – моноблок2 место – ноутбук3 место – смартфон.Читайте также: Узбекистан развивает взаимодействие с Россией в сфере финансовой грамотности
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/1d/25739501_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_60c41eac8a3938f6ebfa91b514168c2d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан конкурс центральный банк школы учителя финансовая грамотность общество
узбекистан конкурс центральный банк школы учителя финансовая грамотность общество
В Узбекистане повысят финансовую грамотность учителей и школьников
19:31 09.04.2023 (обновлено: 19:32 09.04.2023)
Центробанк объявил конкурс для учителей на лучший урок в рамках “Global Money Week 2023”.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik.
Конкурс лучших школьных уроков на тему “Планируйте свои деньги. Планируйте своё будущее” анонсировали
на образовательном веб-сайте по финансовой грамотности Центрального банка Узбекистана.
К участию пригласили учителей 5-11 классов.
Конкурсные работы нужно представить в формате видеоролика урока (до 20 минут) и методической разработки проведенного занятия до 30 апреля 2023 года.
При оценке уроков жюри будут учитывать следующие критерии:
степень внедрения компонента финансовой грамотности в учебные предметы;
творческий подход к проведению занятия (объединение нескольких тем: финансовая безопасность, культура сбережений, цифровая финансовая грамотность, финансовое планирование);
включение интерактивных элементов в формате “edutainment”;
использование образовательных материалов Центрального банка по финансовой грамотности Finlit.uz.
Авторы лучших уроков получат призы от ЦБ: