https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-uzbekistane-povysyat-finansovuyu-gramotnost-uchiteley-i-shkolnikov-33727134.html

В Узбекистане повысят финансовую грамотность учителей и школьников

В Узбекистане повысят финансовую грамотность учителей и школьников

Центробанк объявил конкурс для учителей на лучший урок по финансовой грамотности в рамках “Global Money Week 2023”.

2023-04-09T19:31+0500

2023-04-09T19:31+0500

2023-04-09T19:32+0500

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

конкурс

учителя

школы

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Конкурс лучших школьных уроков на тему “Планируйте свои деньги. Планируйте своё будущее” анонсировали на образовательном веб-сайте по финансовой грамотности Центрального банка Узбекистана.К участию пригласили учителей 5-11 классов.Конкурсные работы нужно представить в формате видеоролика урока (до 20 минут) и методической разработки проведенного занятия до 30 апреля 2023 года.При оценке уроков жюри будут учитывать следующие критерии: Авторы лучших уроков получат призы от ЦБ:1 место – моноблок2 место – ноутбук3 место – смартфон.Читайте также: Узбекистан развивает взаимодействие с Россией в сфере финансовой грамотности

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Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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