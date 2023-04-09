https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-uzbekistane-zavershilos-golosovanie-pro-proektu-iniciativnyy-byudzhet-33721220.html
Узбекистанцы празднуют победу в Open Budget
Узбекистанцы празднуют победу в Open Budget
В Узбекистане опубликовали результаты голосования в рамках проекта "Инициативный бюджет".На финансирование более 1660 проектов выделят1,57 трлн сумов
2023-04-09T14:05+0500
2023-04-09T14:05+0500
2023-04-09T14:05+0500
узбекистан
бюджет
граждане
голосование
проект
общество
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Узбекистане завершили голосование по проектам "Инициативного бюджета" за первое полугодие 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов.Инициаторы проектов, набравших больше всего голосов, отмечают победу.Голосование длилось с 18 марта по 7 апреля 2023 года.От населения поступило 55970 инициатив, из них одобрили 33678. По итогам голосования победили 1666 проектов по строительству и ремонту школ, дорог и других объектов социальной сферы. Они получат финансирование в размере 1,57 трлн сумов.Напомним, что в рамках проекта граждане могут участвовать в распределении части местного бюджета, предложив улучшить инфраструктуру, построить детские или спортплощадки, внутренние дороги, отремонтировать и оснастить школы, детсады или отдав свой голос за один из уже предложенных проектов.Читайте также: "Бюджет для граждан — 2023": главная информация
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан бюджет граждане голосование проект общество
узбекистан бюджет граждане голосование проект общество
Узбекистанцы празднуют победу в Open Budget
В республике опубликовали список победителей первого сезона проекта “Инициативный бюджет”. Из местных бюджетов профинансируют более 1660 проектов.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik.
В Узбекистане завершили голосование по проектам "Инициативного бюджета" за первое полугодие 2023 года, сообщает
пресс-служба Министерства экономики и финансов.
Инициаторы проектов, набравших больше всего голосов, отмечают победу.
Голосование длилось с 18 марта по 7 апреля 2023 года.
От населения поступило 55970 инициатив, из них одобрили 33678. По итогам голосования победили
1666 проектов по строительству и ремонту школ, дорог и других объектов социальной сферы. Они получат финансирование в размере 1,57 трлн сумов.
Напомним, что в рамках проекта граждане могут участвовать в распределении части местного бюджета, предложив улучшить инфраструктуру, построить детские или спортплощадки, внутренние дороги, отремонтировать и оснастить школы, детсады или отдав свой голос за один из уже предложенных проектов.