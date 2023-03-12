https://uz.sputniknews.ru/20230312/byudjet-dlya-grajdan---2023-glavnaya-informatsiya--32822230.html
"Бюджет для граждан - 2023": главная информация
"Бюджет для граждан - 2023": главная информация
Какие объемы средств бюджета будут распределять ,учитывая мнение граждан.
2023-03-12T10:15+0500
2023-03-12T10:15+0500
2023-03-12T10:15+0500
экономика
узбекистан
бюджет
государство
прогноз
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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Министерство экономики и финансов опубликовало "Бюджет для граждан", посвященный утвержденному бюджету на 2023 год. Публикация доступным языком предоставляет анализ доходной и расходной части госбюджета, а также основные направления налогово-бюджетной политики.Макроэкономические показателиАвторы доклада отмечают, что "Госбюджет на 2023 год формировался в условиях глобальных потрясений и нарастающей экономической неопределенности". Ожидается, что из-за внешних угроз экономика будет расти меньшими темпами, чем планировалось.По предварительным оценкам, в нынешнем году будет замедление темпов роста ВВП до 5,3%. В 2022 году в Узбекистане экономический рост составил 5,7%.Внешнеторговый оборот продолжит расти и в 2023 году составит $58,6 млн, или на 17,1 % выше ожидаемого в 2022 году.Расходы и доходы госбюджетаДоходы Государственного бюджета в 2023 году составят 232 607 млрд сум., или 21,8 % к ВВП (в 2022 году 202 043 млрд сум., или 22,7 % к ВВП). Рост доходов в 2023 году прогнозируют на фоне снижения общей налоговой нагрузки, обусловленной снижением ставок отдельных видов налогов.Расходы государственного бюджета на 2023 год утвердили в размере 257 734 млрд сум., или 24,1 % к ВВП (в 2022 году - 236 579 млрд сум. или 26,6 % к ВВП). В целях стимулирования экономического роста планируют увеличить расходы на реализацию отраслевых программ развития.Приоритетом в расходной части остается социальная сфера и социальная защита населения. В условиях повышения уровня инфляции потребуется направить больше средств на финансирование данной сферы, включая повышение заработной платы, пенсий и социальных пособий.В 2023 году социальные расходы составят 50,4 процента от общих расходов Госбюджета. Внедряемая в последние годы практика инициативного бюджетирования расширят за счет увеличения выделяемых на эти цели бюджетных средств.Читатели могут узнать, какие объемы средств местных бюджетов планируют распределять с непосредственным участием граждан, учитывая их мнения и предложения.Для обеспечения стабильности государственного бюджета в среднесрочной перспективе планируют поэтапно снижать его дефицит.Также в докладе представили информацию о динамике и прогнозируемом объеме государственного внешнего и внутреннего долга, который остается на приемлемом для макроэкономической стабильности уровне.Читайте также:В Узбекистане отремонтируют 5 тысяч домов во время хашараЧто изменится с 1 мая в платежной системе Узбекистана — подробности
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бюджет для граждан узбекистан основное экономика узбекистана финансирование бюджетирование новости новость
бюджет для граждан узбекистан основное экономика узбекистана финансирование бюджетирование новости новость
"Бюджет для граждан - 2023": главная информация
Читатели могут узнать, какие объемы средств местных бюджетов планируется распределять с непосредственным участием граждан, учитывая их мнения и предложения.
ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik.
Министерство экономики и финансов опубликовало "Бюджет для граждан"
, посвященный утвержденному бюджету на 2023 год. Публикация доступным языком предоставляет анализ доходной и расходной части госбюджета, а также основные направления налогово-бюджетной политики.
Макроэкономические показатели
Авторы доклада отмечают, что "Госбюджет на 2023 год формировался в условиях глобальных потрясений и нарастающей экономической неопределенности". Ожидается, что из-за внешних угроз экономика будет расти меньшими темпами, чем планировалось.
По предварительным оценкам, в нынешнем году будет замедление темпов роста ВВП до 5,3%. В 2022 году в Узбекистане экономический рост составил 5,7%.
"В Узбекистане в 2022 году уровень инфляции составил 12,3%. Все это на фоне внешних рисков и других факторов, влияющих на внутренние цены, сдвигает прогноз достижения целевого показателя инфляции на уровне 5% с 2023 года на 2024–2025 годы. В 2023 году инфляция прогнозируется на уровне 9,5%", - говорится в докладе.
Внешнеторговый оборот продолжит расти и в 2023 году составит $58,6 млн, или на 17,1 % выше ожидаемого в 2022 году.
Расходы и доходы госбюджета
Доходы Государственного бюджета в 2023 году составят 232 607 млрд сум., или 21,8 % к ВВП (в 2022 году 202 043 млрд сум., или 22,7 % к ВВП). Рост доходов в 2023 году прогнозируют на фоне снижения общей налоговой нагрузки, обусловленной снижением ставок отдельных видов налогов.
Расходы государственного бюджета на 2023 год утвердили в размере 257 734 млрд сум., или 24,1 % к ВВП (в 2022 году - 236 579 млрд сум. или 26,6 % к ВВП). В целях стимулирования экономического роста планируют увеличить расходы на реализацию отраслевых программ развития.
Приоритетом в расходной части остается социальная сфера и социальная защита населения. В условиях повышения уровня инфляции потребуется направить больше средств на финансирование данной сферы, включая повышение заработной платы, пенсий и социальных пособий.
В 2023 году социальные расходы составят 50,4 процента от общих расходов Госбюджета. Внедряемая в последние годы практика инициативного бюджетирования расширят за счет увеличения выделяемых на эти цели бюджетных средств.
Читатели могут узнать, какие объемы средств местных бюджетов планируют распределять с непосредственным участием граждан, учитывая их мнения и предложения.
Для обеспечения стабильности государственного бюджета в среднесрочной перспективе планируют поэтапно снижать его дефицит.
Также в докладе представили информацию о динамике и прогнозируемом объеме государственного внешнего и внутреннего долга, который остается на приемлемом для макроэкономической стабильности уровне.