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Где в Ташкенте на два дня отключат горячую воду — адреса
Где в Ташкенте на два дня отключат горячую воду — адреса
В восьми районах Ташкента на два дня отключат горячую воду из-за ремонта оборудования Ташкентской ТЭЦ
2023-04-09T12:58+0500
2023-04-09T12:58+0500
узбекистан
ташкент
горячая вода
отключение воды
общество
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. По некоторым адресам в восьми районах столицы Узбекистана два дня не будет горячей воды, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Это связано с ремонтом на Ташкентской ТЭЦ, которая является одним из основных поставщиков горячей воды для столицы.Горячей воды не будет по следующим адресам:Мирабадский районУл. Нукус, Ойбек, Шевченко, Шахрисабз, Чимкент, С. Барака, С. Азимова, Афросиаб, 1-й проезд Катта Миробод, 7-й проезд Мираншох, 1-й проезд Нукус, А.Темура, Фидокор, Б. Турон, Мирабад, Госпитальная, массив Госпитальный.Чиланзарский районКварталы 1−10, 17−19, 20а, Е, Ц, И-24, ул. Мукими, Лутфи, Домбрабад, Наккошлик, Чиланзар, Чупон отаМирзо-Улугбекский районУл. А. Тукая, Узбекистон овозиШайхантахурский районМассив Ак-Тепа, ул. Гулханий, микрорайон Ак-Тепа , ул. С. Дарваза, Есенина, Нурафшон и УвайсиЮнусабадский районУл. Матбуотчилар, Сайилгох, Ш. РашидоваЯккасарайский районУл. Бабура, Х. Умарова, МКАД, А. Каххара, Нукус, К. Бешагач, Х. Сулаймон, Глинки, массивы Башлык, Кушбеги, Башлык 1-й проезд, Кушбеги, Чупон ота, ул. Руставели, Богибустон, Яккасарой 1-й проезд, Яккасарой 2-й проезд, Нурмухаммедов, Комила Яшина, Сафдош, Мукими, Сукрот, Мукими 1-й проезд, Шохжахон, Акромходжаева, Ракат, Имам Ат-Термизи, Урикзор, Урикзор 1-й проезд, Жамшид Шоший, Жамшид Шоший 1-й проезд, Беларик, Тошбулок, Ботира Бабаева, Аския, Абдуллы Авлони, Юсуфа Хос Хожиба, Жийдазор, Братислава, Ракатбоши, Мирабад, Кухинур, Тафаккур, Богсарой, Вохидова, Сарабустон, Юнуса Раджаби, Самарканд, Афросиаб, Шарафа РашидоваСергелийский районУл. С. Талипова, М. Хадар, Олтин водий, международный аэропортЯшнабадский районУл. С. Азимова, Эльбека, Той-тепа, Истиклол, Истикбол, Шахрисабская, Махтумкули.Остановка оборудования продлится с 09.00 10 апреля до 9.00 12 апреля 2023 года. Сразу после возобновления работы ТЭЦ подачу горячей воды восстановят.Читайте также: В Узбекистане предлагают передать системы отопления в управление предпринимателям
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узбекистан ташкент горячая вода отключение ремонт адреса
узбекистан ташкент горячая вода отключение ремонт адреса

Где в Ташкенте на два дня отключат горячую воду — адреса

12:58 09.04.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков /  / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков /
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Ташкентская ТЭЦ с 9.00 10 апреля на 2 суток приостановит работу оборудования из-за ремонта.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. По некоторым адресам в восьми районах столицы Узбекистана два дня не будет горячей воды, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Это связано с ремонтом на Ташкентской ТЭЦ, которая является одним из основных поставщиков горячей воды для столицы.
Горячей воды не будет по следующим адресам:
Мирабадский район
Ул. Нукус, Ойбек, Шевченко, Шахрисабз, Чимкент, С. Барака, С. Азимова, Афросиаб, 1-й проезд Катта Миробод, 7-й проезд Мираншох, 1-й проезд Нукус, А.Темура, Фидокор, Б. Турон, Мирабад, Госпитальная, массив Госпитальный.
Чиланзарский район
Кварталы 1−10, 17−19, 20а, Е, Ц, И-24, ул. Мукими, Лутфи, Домбрабад, Наккошлик, Чиланзар, Чупон ота
Мирзо-Улугбекский район
Ул. А. Тукая, Узбекистон овози
Шайхантахурский район
Массив Ак-Тепа, ул. Гулханий, микрорайон Ак-Тепа , ул. С. Дарваза, Есенина, Нурафшон и Увайси
Юнусабадский район
Ул. Матбуотчилар, Сайилгох, Ш. Рашидова
Яккасарайский район
Ул. Бабура, Х. Умарова, МКАД, А. Каххара, Нукус, К. Бешагач, Х. Сулаймон, Глинки, массивы Башлык, Кушбеги, Башлык 1-й проезд, Кушбеги, Чупон ота, ул. Руставели, Богибустон, Яккасарой 1-й проезд, Яккасарой 2-й проезд, Нурмухаммедов, Комила Яшина, Сафдош, Мукими, Сукрот, Мукими 1-й проезд, Шохжахон, Акромходжаева, Ракат, Имам Ат-Термизи, Урикзор, Урикзор 1-й проезд, Жамшид Шоший, Жамшид Шоший 1-й проезд, Беларик, Тошбулок, Ботира Бабаева, Аския, Абдуллы Авлони, Юсуфа Хос Хожиба, Жийдазор, Братислава, Ракатбоши, Мирабад, Кухинур, Тафаккур, Богсарой, Вохидова, Сарабустон, Юнуса Раджаби, Самарканд, Афросиаб, Шарафа Рашидова
Сергелийский район
Ул. С. Талипова, М. Хадар, Олтин водий, международный аэропорт
Яшнабадский район
Ул. С. Азимова, Эльбека, Той-тепа, Истиклол, Истикбол, Шахрисабская, Махтумкули.
Остановка оборудования продлится с 09.00 10 апреля до 9.00 12 апреля 2023 года. Сразу после возобновления работы ТЭЦ подачу горячей воды восстановят.
Читайте также: В Узбекистане предлагают передать системы отопления в управление предпринимателям
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