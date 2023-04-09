https://uz.sputniknews.ru/20230409/v-vosmi-rayonah-tashkenta-dva-dnya-ne-budet-goryachey-vody-33708861.html

Где в Ташкенте на два дня отключат горячую воду — адреса

Где в Ташкенте на два дня отключат горячую воду — адреса

В восьми районах Ташкента на два дня отключат горячую воду из-за ремонта оборудования Ташкентской ТЭЦ

2023-04-09T12:58+0500

2023-04-09T12:58+0500

2023-04-09T12:58+0500

узбекистан

ташкент

горячая вода

отключение воды

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/719/64/7196437_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_4847bb6c8918a71cda269325e1684ca5.jpg

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. По некоторым адресам в восьми районах столицы Узбекистана два дня не будет горячей воды, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Это связано с ремонтом на Ташкентской ТЭЦ, которая является одним из основных поставщиков горячей воды для столицы.Горячей воды не будет по следующим адресам:Мирабадский районУл. Нукус, Ойбек, Шевченко, Шахрисабз, Чимкент, С. Барака, С. Азимова, Афросиаб, 1-й проезд Катта Миробод, 7-й проезд Мираншох, 1-й проезд Нукус, А.Темура, Фидокор, Б. Турон, Мирабад, Госпитальная, массив Госпитальный.Чиланзарский районКварталы 1−10, 17−19, 20а, Е, Ц, И-24, ул. Мукими, Лутфи, Домбрабад, Наккошлик, Чиланзар, Чупон отаМирзо-Улугбекский районУл. А. Тукая, Узбекистон овозиШайхантахурский районМассив Ак-Тепа, ул. Гулханий, микрорайон Ак-Тепа , ул. С. Дарваза, Есенина, Нурафшон и УвайсиЮнусабадский районУл. Матбуотчилар, Сайилгох, Ш. РашидоваЯккасарайский районУл. Бабура, Х. Умарова, МКАД, А. Каххара, Нукус, К. Бешагач, Х. Сулаймон, Глинки, массивы Башлык, Кушбеги, Башлык 1-й проезд, Кушбеги, Чупон ота, ул. Руставели, Богибустон, Яккасарой 1-й проезд, Яккасарой 2-й проезд, Нурмухаммедов, Комила Яшина, Сафдош, Мукими, Сукрот, Мукими 1-й проезд, Шохжахон, Акромходжаева, Ракат, Имам Ат-Термизи, Урикзор, Урикзор 1-й проезд, Жамшид Шоший, Жамшид Шоший 1-й проезд, Беларик, Тошбулок, Ботира Бабаева, Аския, Абдуллы Авлони, Юсуфа Хос Хожиба, Жийдазор, Братислава, Ракатбоши, Мирабад, Кухинур, Тафаккур, Богсарой, Вохидова, Сарабустон, Юнуса Раджаби, Самарканд, Афросиаб, Шарафа РашидоваСергелийский районУл. С. Талипова, М. Хадар, Олтин водий, международный аэропортЯшнабадский районУл. С. Азимова, Эльбека, Той-тепа, Истиклол, Истикбол, Шахрисабская, Махтумкули.Остановка оборудования продлится с 09.00 10 апреля до 9.00 12 апреля 2023 года. Сразу после возобновления работы ТЭЦ подачу горячей воды восстановят.Читайте также: В Узбекистане предлагают передать системы отопления в управление предпринимателям

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент горячая вода отключение ремонт адреса