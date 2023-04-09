Холодную воду в Ташкенте отключат на неделю позже.
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Запланированное отключение холодной воды в нескольких районах столицы перенесли по техническим причинам.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Отключение подачи питьевой воды, которое планировали на 10-12 апреля, по техническим причинам перенесли на 17-19 апреля 2023 года, сообщает “Узсувтаъминот”.
Ранее компания анонсировала отключение холодной воды на двое суток с 9.00 10 апреля до 9:00 12 апреля 2023 года из-за ремонтных работ на мосту на улице Бабура , связанных с переносом водопроводной сети.
Районы, которые затронет отключение питьевого водоснабжения:
Сергелийский район (34 многоэтажных дома, 4530 частных домов, 6 школ, 1 детсад, 4 поликлиники)
Махалля "Жун арик":
— 1200 частных домов
— Поликлиника.
— Школа №303
— Автокомбинат№4
— Пекарня
Махалля "Нугойкургон":
— 1310 частных домов.
— Поликлиника
— Мечеть
Махалля "Кубайтепа":
— 620 частных домов.
— Пекарня
Махалля "Юкори Дархон":
— 4 четырёхэтажных дома
— Поликлиника.
— Школа №76
— Детский сад
Махалля "Кут барака":
— 1100 частных домов
— Поликлиника
— Школа
Махалля "Сугдиёна":
— 250 частных домов
Махалля "Кумарик":
— 1580 частных домов
— 24 пятиэтажных дома
— Поликлиника
— Школа
— Аэропорт
Махалля "Олтин водий":
— 250 частных домов
— "Тошшахарнур"
— Школа №237
— "Тошиссиккуввати".
Махалля "Учувчилар":
— 50 частных домов
Махалля "Бунёдобод":
— 5 девятиэтажных домов.
— Автомобильный рынок
Янгихаётский район (многоэтажные дома — 516, частные — 2758, школы — 2, детсады — 9, поликлиники — 3)
Махалля "Викор":
— 66 многоэтажных домов на массиве Йулдош
— 16 многоэтажных домов на массиве Ц
Махалля "Ал-Фаргоний":
— 46 многоэтажных домов на массиве Йулдош 4
— 20 многоэтажных домов на массиве Йулдош 6
— 3 многоэтажных дома на массиве Йулдош 7
73 многоэтажных дома на массиве Йулдош 3
Махалля "Чорбог":
— 67 многоэтажных домов на массиве Йулдош 1
— 23 многоэтажных дома на массиве Йулдош 5
Махалля "Йўлдош":
— 63 многоэтажных дома на массиве Йулдош 8
— 59 многоэтажных домов на массиве Йулдош 9,10,11,12,13,14
— 300 частных домов.
Махалля "Янги Чоштепа":
— 66 семиэтажных домов
— 8 девятиэтажных домов
Махалля "Чоштепа":
— 6 четырёхэтажных дома
— 878 частных домов
Махалля "Чорток":
— 970 частных домов.
Махалля "Икбол":
— 50 частных домов
Махалля "Файзли":
— 280 частных домов
Махалля "Ташкент":
— 280 частных домов.
КВД
Прокуратура района
Хокимият района
Частные производственные предприятия — 21
Яккасарайский район (многоэтажные дома — 74, школы — 1, детсады — 3, больница — 1)
Махалля "Башлык":
— 29 многоэтажных домов на массиве Башлык
— 2 детских сада
— ресторан "Султон"
— Кафе "Сазанчик", "Астория" и "Троя"
— Пекарня
— супермаркет "Макро".
Махалля "Кушбеги":
— 26 многоэтажных домов на массиве Кушбеги
— детский сад
— ресторан "Кушбеги"
— мечеть
— Детская инфекционная больница
— Автосервис, спорткомлекс, гостиница и организации
— 3 многоэтажных дома на 4-м проезде Башлык
— 10 девятиэтажных домов на улице Бабура и детский сад 249
— 3 двухэтажных офиса на улице Нукус и 2 девятиэтажных дома
— двенадцатиэтажный дом на улице А. Каххара
— школа №48
Мирабадский район
Махалля "Темирйўлчилар":
— 320 частных домов
— Транспортный институт
— Азербайджанский культурный центр
— Деревообрабатывающий завод
— школы №83 и №147
Махалля "Заминобод":
— 780 частных домов
— городской военкомат
— областное управление военкомата
— Аэронавигация
Махалля "Биродарлик":
— 362 частных дома
— 12 многоэтажных домов
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