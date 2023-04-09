https://uz.sputniknews.ru/20230409/xolodnuyu-vodu-v-tashkente-otklyuchat-na-nedelyu-pozje-33723468.html

Холодную воду в Ташкенте отключат на неделю позже.

Холодную воду в Ташкенте отключат на неделю позже.

Отключение подачи питьевой воды, которое планировали на 10-12 апреля 2023 года, по техническим причинам перенесли на 17-19 апреля

2023-04-09T18:13+0500

2023-04-09T18:13+0500

2023-04-09T18:13+0500

узбекистан

ташкент

холодная вода

отключение воды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/45/96/459605_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_2948c8d60f0e30455db65c35af367318.jpg

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Отключение подачи питьевой воды, которое планировали на 10-12 апреля, по техническим причинам перенесли на 17-19 апреля 2023 года, сообщает “Узсувтаъминот”.Ранее компания анонсировала отключение холодной воды на двое суток с 9.00 10 апреля до 9:00 12 апреля 2023 года из-за ремонтных работ на мосту на улице Бабура , связанных с переносом водопроводной сети.Районы, которые затронет отключение питьевого водоснабжения:Сергелийский район (34 многоэтажных дома, 4530 частных домов, 6 школ, 1 детсад, 4 поликлиники)Махалля "Жун арик":— 1200 частных домов— Поликлиника.— Школа №303— Автокомбинат№4— ПекарняМахалля "Нугойкургон":— 1310 частных домов.— Поликлиника— МечетьМахалля "Кубайтепа":— 620 частных домов.— ПекарняМахалля "Юкори Дархон":— 4 четырёхэтажных дома— Поликлиника.— Школа №76— Детский садМахалля "Кут барака":— 1100 частных домов— Поликлиника— ШколаМахалля "Сугдиёна":— 250 частных домовМахалля "Кумарик":— 1580 частных домов— 24 пятиэтажных дома— Поликлиника— Школа— АэропортМахалля "Олтин водий":— 250 частных домов— "Тошшахарнур"— Школа №237— "Тошиссиккуввати".Махалля "Учувчилар":— 50 частных домовМахалля "Бунёдобод":— 5 девятиэтажных домов.— Автомобильный рынокЯнгихаётский район (многоэтажные дома — 516, частные — 2758, школы — 2, детсады — 9, поликлиники — 3)Махалля "Викор":— 66 многоэтажных домов на массиве Йулдош— 16 многоэтажных домов на массиве ЦМахалля "Ал-Фаргоний":— 46 многоэтажных домов на массиве Йулдош 4— 20 многоэтажных домов на массиве Йулдош 6— 3 многоэтажных дома на массиве Йулдош 773 многоэтажных дома на массиве Йулдош 3Махалля "Чорбог":— 67 многоэтажных домов на массиве Йулдош 1— 23 многоэтажных дома на массиве Йулдош 5Махалля "Йўлдош":— 63 многоэтажных дома на массиве Йулдош 8— 59 многоэтажных домов на массиве Йулдош 9,10,11,12,13,14— 300 частных домов.Махалля "Янги Чоштепа":— 66 семиэтажных домов— 8 девятиэтажных домовМахалля "Чоштепа":— 6 четырёхэтажных дома— 878 частных домовМахалля "Чорток":— 970 частных домов.Махалля "Икбол":— 50 частных домовМахалля "Файзли":— 280 частных домовМахалля "Ташкент":— 280 частных домов.КВДПрокуратура районаХокимият районаЧастные производственные предприятия — 21Яккасарайский район (многоэтажные дома — 74, школы — 1, детсады — 3, больница — 1)Махалля "Башлык":— 29 многоэтажных домов на массиве Башлык— 2 детских сада— ресторан "Султон"— Кафе "Сазанчик", "Астория" и "Троя"— Пекарня— супермаркет "Макро".Махалля "Кушбеги":— 26 многоэтажных домов на массиве Кушбеги— детский сад— ресторан "Кушбеги"— мечеть— Детская инфекционная больница— Автосервис, спорткомлекс, гостиница и организации— 3 многоэтажных дома на 4-м проезде Башлык— 10 девятиэтажных домов на улице Бабура и детский сад 249— 3 двухэтажных офиса на улице Нукус и 2 девятиэтажных дома— двенадцатиэтажный дом на улице А. Каххара— школа №48Мирабадский районМахалля "Темирйўлчилар":— 320 частных домов— Транспортный институт— Азербайджанский культурный центр— Деревообрабатывающий завод— школы №83 и №147Махалля "Заминобод":— 780 частных домов— городской военкомат— областное управление военкомата— АэронавигацияМахалля "Биродарлик":— 362 частных дома— 12 многоэтажных домовЧитайте также: Где в Ташкенте на два дня отключат горячую воду — адреса

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент отключение воды холодная вода