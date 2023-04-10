https://uz.sputniknews.ru/20230410/jiteli-trex-rayonov-tashkenta-ostalis-bez-elektrichestva-33742049.html
Жители трех районов Ташкента остались без электричества
Жители трех районов Ташкента остались без электричества
В Яшнабадском районе это связано с безопасным проведением ремонтных работ, в Юнусабадском и Мирзо-Улугбекском — с аварийными отключениями.
2023-04-10T14:36+0500
2023-04-10T14:36+0500
2023-04-10T14:36+0500
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Об отключении электроэнергии в Яшнабадском, Юнусабадском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента сообщил ташкентский городской филиал Hududiy elektr tarmoqlari.В Яшнабадском районе электричество отключили с 10.00 до 17.00 для безопасного проведения ремонтных работ. Отключение затронуло улицы Шавкат, Чашма, Оханграбо, Шохсанам, Бунёдкор и Латофат.В Юнусабадском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Света нет в махаллях: Обод, Богибустон, Фирдавсий, Бодомзор, Мирзо Улугбек, Посира, ТашГРЭС, Янги Тарнов, Буюк Турон, Бузсув, Сайх Шивли, Отчопар 1 и 2, а также в Ташкентском зоопарке.Аналогичная ситуация — в Мирзо-Улугбекском районе.Без электроснабжения остались махалли: Дархон, Салар буйи, Хамид Олимжон, Мустакиллик, Оккургон и Кори Ниёзов.В настоящее время неисправности устраняют аварийные бригады, рассказали в компании, пообещав, что вскоре подачу электроэнергии полностью восстановят.Читайте также: Систему электроснабжения Ташкента ждет обновление – подробности
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узбекистан ташкент район свет авария электричество
узбекистан ташкент район свет авария электричество
Жители трех районов Ташкента остались без электричества
В Яшнабадском районе это связано с безопасным проведением ремонтных работ, в Юнусабадском и Мирзо-Улугбекском — с аварийными отключениями.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik.
Об отключении электроэнергии в Яшнабадском, Юнусабадском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента сообщил
ташкентский городской филиал Hududiy elektr tarmoqlari.
В Яшнабадском районе электричество отключили с 10.00 до 17.00 для безопасного проведения ремонтных работ. Отключение затронуло улицы Шавкат, Чашма, Оханграбо, Шохсанам, Бунёдкор и Латофат.
В Юнусабадском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Света нет в махаллях: Обод, Богибустон, Фирдавсий, Бодомзор, Мирзо Улугбек, Посира, ТашГРЭС, Янги Тарнов, Буюк Турон, Бузсув, Сайх Шивли, Отчопар 1 и 2, а также в Ташкентском зоопарке.
Аналогичная ситуация — в Мирзо-Улугбекском районе.Без электроснабжения остались махалли: Дархон, Салар буйи, Хамид Олимжон, Мустакиллик, Оккургон и Кори Ниёзов.
В настоящее время неисправности устраняют аварийные бригады, рассказали в компании, пообещав, что вскоре подачу электроэнергии полностью восстановят.