https://uz.sputniknews.ru/20230318/sistemu-elektrosnabjeniya-tashkenta-jdet-obnovlenie--podrobnosti--33013153.html

Систему электроснабжения Ташкента ждет обновление – подробности

Систему электроснабжения Ташкента ждет обновление – подробности

В ближайшее время запустят строительство четырех электростанций.

2023-03-18T14:23+0500

2023-03-18T14:23+0500

2023-03-18T14:23+0500

общество

ташкент

энергетика

электричество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Для жителей Ташкента построят четыре крупные солнечные электостанции, рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба политика.В Кибрае уже идет строительство ФЭС мощностью 400 мегаватт. При это сегодня дадут старт строительству еще трех станций: в Юкоричирчиксом районе мощностью 700 мегаватт, в Ахангаранском районе – 1 тыс. мегаватт и в Буке – 300 мегаватт.Планируется, что на полной мощности станции будут вырабатывать 6 млрд киловатт в год. По словам президента, в эти проекты вложили более $2 млрд прямых инвестиций.Кроме того, для стабильного электроснабжения города обновят существующие подстанции, построят дополнительные высоковольтные сети, реконструируют тепловые центры, запустят технологию когенерации.Читайте также:В Узбекистане появится первая в ЦА электростанция "трех поколений"На проекты по производству плодоовощной продукции выделили $323 млн

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