https://uz.sputniknews.ru/20230318/sistemu-elektrosnabjeniya-tashkenta-jdet-obnovlenie--podrobnosti--33013153.html
Систему электроснабжения Ташкента ждет обновление – подробности
Систему электроснабжения Ташкента ждет обновление – подробности
В ближайшее время запустят строительство четырех электростанций.
2023-03-18T14:23+0500
2023-03-18T14:23+0500
2023-03-18T14:23+0500
общество
ташкент
энергетика
электричество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/0a/15754104_131:0:1788:932_1920x0_80_0_0_3ccc80656105395d81bdf4fd1233baa4.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Для жителей Ташкента построят четыре крупные солнечные электостанции, рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба политика.В Кибрае уже идет строительство ФЭС мощностью 400 мегаватт. При это сегодня дадут старт строительству еще трех станций: в Юкоричирчиксом районе мощностью 700 мегаватт, в Ахангаранском районе – 1 тыс. мегаватт и в Буке – 300 мегаватт.Планируется, что на полной мощности станции будут вырабатывать 6 млрд киловатт в год. По словам президента, в эти проекты вложили более $2 млрд прямых инвестиций.Кроме того, для стабильного электроснабжения города обновят существующие подстанции, построят дополнительные высоковольтные сети, реконструируют тепловые центры, запустят технологию когенерации.Читайте также:В Узбекистане появится первая в ЦА электростанция "трех поколений"На проекты по производству плодоовощной продукции выделили $323 млн
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/0a/15754104_338:0:1581:932_1920x0_80_0_0_865c661b32db01b077da4ecf0ee97d58.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
систему электроснабжения ташкента ждет обновление шавкат мирзиёев президент узбекистана узбекистан ташкент электроэнергия фэс станции станция электричество новости новость энергетика
систему электроснабжения ташкента ждет обновление шавкат мирзиёев президент узбекистана узбекистан ташкент электроэнергия фэс станции станция электричество новости новость энергетика
Систему электроснабжения Ташкента ждет обновление – подробности
В ближайшее время запустят строительство четырех электростанций общей мощностью 2400 мегаватт.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik.
Для жителей Ташкента построят четыре крупные солнечные электостанции, рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает
пресс-служба политика.
В Кибрае уже идет строительство ФЭС мощностью 400 мегаватт. При это сегодня дадут старт строительству еще трех станций: в Юкоричирчиксом районе мощностью 700 мегаватт, в Ахангаранском районе – 1 тыс. мегаватт и в Буке – 300 мегаватт.
Планируется, что на полной мощности станции будут вырабатывать 6 млрд киловатт в год. По словам президента, в эти проекты вложили более $2 млрд прямых инвестиций.
"Электроэнергии этих станций хватит для удовлетворения потребностей 2 млн жителей и 30 тыс. предприятий",- отметил Мирзиёев.
Кроме того, для стабильного электроснабжения города обновят существующие подстанции, построят дополнительные высоковольтные сети, реконструируют тепловые центры, запустят технологию когенерации.