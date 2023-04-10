Можно ли находиться кошкам в мечетях рассказали в духовных управлениях мусульман
© Sputnik / Кошки породы русская голубая // Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкКошка породы русская голубая
© Sputnik / Кошки породы русская голубая // Sputnik / Natalia Seliverstova/
Кошки не мешают прихожанам мечетей молиться, а религиозные деятели относятся к этим животным с симпатией.
ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике — обычное явление, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей духовных управлений мусульман.
В исламе кошек считают чистыми животными, и они не мешают прихожанам, даже если прыгают на руки молящихся во время намаза (молитвы).
Ранее СМИ сообщали, что в одной из мечетей Алжира, во время ночной молитвы, кошка запрыгнула на руки имаму. Религиозный деятель погладил ее и продолжил молиться.
"Во многих мечетях мира случаются такие истории, мусульмане не делают из этого какое-то экстраординарное событие. Кошки находятся в мечетях, например, в Турции, Египте, Алжире и других странах. В России же в мечетях их редко можно увидеть, но кое-где все же есть", — рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов.
Религиозный деятель отметил, что при жизни пророка Мухаммеда в мечетях тоже были кошки.
"Наш пророк сам любил кошек, поэтому особая симпатия к этим животным имеет место быть в мусульманской общине", — добавил Аляутдинов.
"У меня у самого дома есть кошка. Когда я совершаю намаз, она иногда приходит ко мне, иногда прыгает на руки. Молитве это совсем не мешает. Тем более, кошка – чистое с точки зрения шариата животное. Когда она подходит – это умиротворение", — рассказал глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
Имам-хатыб Соборной мечети Донецка Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики Рушан Таиров объяснил, что иногда кошка ложится на молитвенный коврик и ее надо аккуратно сдвинуть в сторону.
"Наш пророк Мухаммед любил кошек. Поэтому мы относимся к этим животным весьма трепетно", — заключил он.
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