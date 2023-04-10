Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230410/koshki-mechetyah-mirovoy-praktike-obychnoe-yavlenie-33727417.html
Можно ли находиться кошкам в мечетях рассказали в духовных управлениях мусульман
Можно ли находиться кошкам в мечетях рассказали в духовных управлениях мусульман
Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике — обычное явление
2023-04-10T08:00+0500
2023-04-10T08:00+0500
религия
кошки
мечети
ислам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23134992_0:63:1884:1123_1920x0_80_0_0_d1a465fd0ab0b4ff977147b3ffcb81c4.jpg
ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике — обычное явление, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей духовных управлений мусульман.В исламе кошек считают чистыми животными, и они не мешают прихожанам, даже если прыгают на руки молящихся во время намаза (молитвы).Ранее СМИ сообщали, что в одной из мечетей Алжира, во время ночной молитвы, кошка запрыгнула на руки имаму. Религиозный деятель погладил ее и продолжил молиться.Религиозный деятель отметил, что при жизни пророка Мухаммеда в мечетях тоже были кошки."Наш пророк сам любил кошек, поэтому особая симпатия к этим животным имеет место быть в мусульманской общине", — добавил Аляутдинов.Имам-хатыб Соборной мечети Донецка Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики Рушан Таиров объяснил, что иногда кошка ложится на молитвенный коврик и ее надо аккуратно сдвинуть в сторону."Наш пророк Мухаммед любил кошек. Поэтому мы относимся к этим животным весьма трепетно", — заключил он.Читайте также: Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23134992_152:0:1733:1186_1920x0_80_0_0_9b9a7b68ae304ea7bc534196682f9e3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
религия кошки ислам мечети
религия кошки ислам мечети

Можно ли находиться кошкам в мечетях рассказали в духовных управлениях мусульман

08:00 10.04.2023
© Sputnik / Кошки породы русская голубая // Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкКошка породы русская голубая
Кошка породы русская голубая - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2023
© Sputnik / Кошки породы русская голубая // Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Кошки не мешают прихожанам мечетей молиться, а религиозные деятели относятся к этим животным с симпатией.
ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике — обычное явление, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей духовных управлений мусульман.
В исламе кошек считают чистыми животными, и они не мешают прихожанам, даже если прыгают на руки молящихся во время намаза (молитвы).
Ранее СМИ сообщали, что в одной из мечетей Алжира, во время ночной молитвы, кошка запрыгнула на руки имаму. Религиозный деятель погладил ее и продолжил молиться.

"Во многих мечетях мира случаются такие истории, мусульмане не делают из этого какое-то экстраординарное событие. Кошки находятся в мечетях, например, в Турции, Египте, Алжире и других странах. В России же в мечетях их редко можно увидеть, но кое-где все же есть", — рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов.

Религиозный деятель отметил, что при жизни пророка Мухаммеда в мечетях тоже были кошки.
"Наш пророк сам любил кошек, поэтому особая симпатия к этим животным имеет место быть в мусульманской общине", — добавил Аляутдинов.
"У меня у самого дома есть кошка. Когда я совершаю намаз, она иногда приходит ко мне, иногда прыгает на руки. Молитве это совсем не мешает. Тем более, кошка – чистое с точки зрения шариата животное. Когда она подходит – это умиротворение", — рассказал глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.
Имам-хатыб Соборной мечети Донецка Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики Рушан Таиров объяснил, что иногда кошка ложится на молитвенный коврик и ее надо аккуратно сдвинуть в сторону.
"Наш пророк Мухаммед любил кошек. Поэтому мы относимся к этим животным весьма трепетно", — заключил он.
Читайте также: Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0