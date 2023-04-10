https://uz.sputniknews.ru/20230410/koshki-mechetyah-mirovoy-praktike-obychnoe-yavlenie-33727417.html

Можно ли находиться кошкам в мечетях рассказали в духовных управлениях мусульман

Можно ли находиться кошкам в мечетях рассказали в духовных управлениях мусульман

Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике — обычное явление

2023-04-10T08:00+0500

2023-04-10T08:00+0500

2023-04-10T08:00+0500

религия

кошки

мечети

ислам

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ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Нахождение кошек в молитвенных помещениях мусульман в мировой практике — обычное явление, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей духовных управлений мусульман.В исламе кошек считают чистыми животными, и они не мешают прихожанам, даже если прыгают на руки молящихся во время намаза (молитвы).Ранее СМИ сообщали, что в одной из мечетей Алжира, во время ночной молитвы, кошка запрыгнула на руки имаму. Религиозный деятель погладил ее и продолжил молиться.Религиозный деятель отметил, что при жизни пророка Мухаммеда в мечетях тоже были кошки."Наш пророк сам любил кошек, поэтому особая симпатия к этим животным имеет место быть в мусульманской общине", — добавил Аляутдинов.Имам-хатыб Соборной мечети Донецка Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики Рушан Таиров объяснил, что иногда кошка ложится на молитвенный коврик и ее надо аккуратно сдвинуть в сторону."Наш пророк Мухаммед любил кошек. Поэтому мы относимся к этим животным весьма трепетно", — заключил он.Читайте также: Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото

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