https://uz.sputniknews.ru/20230410/krugly-stol-rostov-biznesmeny-33732180.html

Ростовским бизнесменам рассказали об инвестиционных возможностях Узбекистана

Ростовским бизнесменам рассказали об инвестиционных возможностях Узбекистана

Презентацию и круглый стол с предпринимателями организовало Генеральное консульство республики.

2023-04-10T11:25+0500

2023-04-10T11:25+0500

2023-04-10T11:41+0500

узбекистан

россия

ростов-на-дону

ростовская область

бизнесмены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0a/33730287_0:0:904:508_1920x0_80_0_0_09d21281a2a7e71a4a2bbe301737db65.jpg

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Презентацию инвестиционных возможностей Узбекистана провели узбекистанские дипломаты в рамках круглого стола с участием местных предпринимателей в Ростове-на-Дону, сообщает ИА "Дунё".Российским предпринимателям рассказали о благоприятной инвестиционной среде и экспортных возможностях. Особое внимание уделили наличию всех условий для инвестирования в экономику страны, включая необходимое сырье, гарантированную государством правовую базу, рабочую силу, удобное географическое положение для выхода на рынки Средней Азии и Восток.В ходе презентации узбекистанские дипломаты уделили особое внимание межрегиональным связям. В 2021 году Ростовская область России и Джизакская область Узбекистана подписали Соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.Российские бизнесмены выразили интерес к сотрудничеству с узбекистанскими партнерами и готовность заключать договора в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте 24-26 апреля.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Читайте также: Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко

узбекистан

россия

ростов-на-дону

ростовская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия ростовская область ростов-на-дону бизнесмены презентация сотрудничество региональное