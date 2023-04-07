https://uz.sputniknews.ru/20230407/shavkat-mirzieev-provel-telefonnyy-razgovor-valentinoy-matvienko-33675564.html
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко
Стороны отметили плодотворное сотрудничество между парламентами двух стран, в том числе в рамках международных и региональных организаций
2023-04-07T17:43+0500
2023-04-07T17:43+0500
2023-04-07T18:00+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент
президент узбекистана
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В ходе телефонного разговора президент Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подчеркнули важность продолжения активных межпарламентских обменов и участия в практической реализации договоренностей на высшем уровне.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В начале беседы лидер Узбекистана поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и благополучия.С удовлетворением также отметили набирающее обороты плодотворное сотрудничество между парламентами двух стран, в том числе в рамках международных и региональных организаций, способствующее дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства.Читайте также: Шавкат Мирзиёев озвучил меры по повышению благосостояния сырдарьинцев
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узбекистан россия шавкат мирзиёев валентина матвиенко сотрудничество межпарламентский обмен
узбекистан россия шавкат мирзиёев валентина матвиенко сотрудничество межпарламентский обмен
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко
17:43 07.04.2023 (обновлено: 18:00 07.04.2023)
Стороны отметили плодотворное сотрудничество между парламентами двух стран, в том числе в рамках международных и региональных организаций.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В ходе телефонного разговора президент Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подчеркнули важность продолжения активных межпарламентских обменов и участия в практической реализации договоренностей на высшем уровне.
Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В начале беседы лидер Узбекистана поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и благополучия.
С удовлетворением также отметили набирающее обороты плодотворное сотрудничество между парламентами двух стран, в том числе в рамках международных и региональных организаций, способствующее дальнейшему укреплению узбекско-российских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства.