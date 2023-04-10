https://uz.sputniknews.ru/20230410/peskov-prokommentiroval-sluxi-pro-yakoby-prichastnost-rf-k-utechkam-v-ssha-33743291.html
Песков прокомментировал слухи про якобы причастность РФ к "утечкам" в США
Песков прокомментировал слухи про якобы причастность РФ к "утечкам" в США
Винить во всем Россию - это общее заболевание, заявил пресс-секретарь российского президента.
2023-04-10T15:26+0500
2023-04-10T15:26+0500
2023-04-10T15:36+0500
россия
дмитрий песков
сша
разведка
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения о причастности России к "утечкам" из Пентагона. По его словам, сваливать все на Россию — это общее заболевание. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.Читайте также: США шпионили за Зеленским, сообщил CNN
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россия пресс-секретарь президента дмитрий песков утечка документы пентагон разведка слежка украина
россия пресс-секретарь президента дмитрий песков утечка документы пентагон разведка слежка украина
Песков прокомментировал слухи про якобы причастность РФ к "утечкам" в США
15:26 10.04.2023 (обновлено: 15:36 10.04.2023)
Винить во всем Россию — это общее заболевание, заявил пресс-секретарь российского президента.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения о причастности России к "утечкам" из Пентагона. По его словам, сваливать все на Россию — это общее заболевание.
"Нет, я никак это не могу комментировать, мы с вами знаем, что это, собственно, такая склонность во всем и всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию, но это такое сейчас общее заболевание, поэтому здесь нечего комментировать", — сказал Песков журналистам.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.