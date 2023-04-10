https://uz.sputniknews.ru/20230410/ssha-shpionili-za-zelenskim-soobschil-cnn-33739939.html

США шпионили за Зеленским, сообщил CNN

США шпионили за Зеленским, сообщил CNN

Это стало ясным из документа, просочившегося в Интернет и попавшего в руки к журналистам.

2023-04-10T13:18+0500

2023-04-10T13:18+0500

2023-04-10T13:58+0500

в мире

сша

украина

владимир зеленский

разведка

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ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Спецслужбы Соединенных Штатов Америки следили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на просочившийся в Интернет секретный документ Пентагона, сообщает РИА Новости.Источник, близкий к главе республиканцев, заявил CNN, что не удивился этой ситуации и назвал ее "ожидаемой".Документ, попавший в руки журналистов, оказался отчетом американских спецслужб, основанном на данных радиотехнической разведки. В нем говорится, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотных летательных аппаратов, так как у Украины нет дальнобойного оружия, способного достичь таких целей.Как считают на CNN, этот документ может объяснить публичные заявления США о нежелании предоставлять Украине оружие дальнего радиуса действия из-за опасений, что Киев использует их для ударов по объектам внутри территории России.В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах".В пятницу стало известно о публикации новой порции документов. В интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. При этом агентство Reuters в воскресенье со ссылкой на американских чиновников не исключило, что секретные материалы, касающиеся украинских войск, могли быть подделаны.Тем не менее еще в пятницу офис Зеленского сообщал, что сам президент на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах ВСУ.Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт.Читайте также: Трамп еще раз напомнил о третьей мировой войне

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